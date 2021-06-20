Не мясо, а вкусно: 9 вегетарианских блюд на гриле

Наконец-то лето, тепло – и, конечно же, посиделки на природе. Однако традиционный пикник не обходится без шашлыка. Что же делать тем, кто не ест мяса? Не волнуйтесь, выход есть: можно пожарить вегетарианский шашлык!
Вот целая подборка аппетитных вегетарианских блюд на гриле. Вкусного вам пикника!
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Соевое мясо
Соевое мясо отварите – и получите сочный и мягкий полуфабрикат для маринования. Замариновать сою можно в растительном масле, соли и специях. Специй – не жалеть. Соевое мясо пресное. Через пару часов – на шампур.
Фото vegetarian barbecue
Сыр без сычуга
Кусочки сыра обваляйте в специях и, нанизав на шампур, намотайте на них полоски слоеного дрожжевого теста.
Фото vegetarian barbecue
Шампиньоны
Промытые грибы замаринуйте в масле, соевом соусе и перце. Уже через 1 – 2 часа можно раскладывать на решетке и обжаривать. Подавать с жирной сметаной.
Фото vegetarian barbecue
Кукуруза
Возьмите молодые початки, обмастить растопленным сливочным маслом с солью и специями – и на решетку барбекю.
Фото vegetarian barbecue
Овощи
Замаринованные в масле и специях овощи (баклажаны, перец, помидоры, цуккини). Тоже шашлык.
Фото vegetarian barbecue
Авокадо
Также на гриле можно поджарить авокадо, смазав кусочки оливковым маслом, сбрызнув соком лайма и посолить.
Фото vegetarian barbecue
Тыква
Очищенный от кожуры, волокон и семян тыкву нарежьте полукольцами. Натрите кусочки соусом из масла, соли и чеснока. Запеките с обеих сторон.
Фото vegetarian barbecue
Ананасы
Ананас, очистите от вредной кожуры и порежьте на куски произвольной формы. Замаринуйте в сахаре и корицы. Пальчики оближешь.
Фото vegetarian barbecue
Арбуз
И еще одна вкусная фруктовая закуска. Очистите арбуз от семян, нарежьте треугольниками, смажьте маринадом из сока лайма, меда и растительного масла. Запеките на углях.
Фото vegetarian barbecue