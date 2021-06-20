Не мясо, а вкусно: 9 вегетарианских блюд на гриле

Наконец-то лето, тепло – и, конечно же, посиделки на природе. Однако традиционный пикник не обходится без шашлыка. Что же делать тем, кто не ест мяса? Не волнуйтесь, выход есть: можно пожарить вегетарианский шашлык!

Вот целая подборка аппетитных вегетарианских блюд на гриле. Вкусного вам пикника!

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Соевое мясо

Соевое мясо отварите – и получите сочный и мягкий полуфабрикат для маринования. Замариновать сою можно в растительном масле, соли и специях. Специй – не жалеть. Соевое мясо пресное. Через пару часов – на шампур.



Фото vegetarian barbecue

Сыр без сычуга

Кусочки сыра обваляйте в специях и, нанизав на шампур, намотайте на них полоски слоеного дрожжевого теста.



Фото vegetarian barbecue

Шампиньоны

Промытые грибы замаринуйте в масле, соевом соусе и перце. Уже через 1 – 2 часа можно раскладывать на решетке и обжаривать. Подавать с жирной сметаной.





Фото vegetarian barbecue

Кукуруза

Возьмите молодые початки, обмастить растопленным сливочным маслом с солью и специями – и на решетку барбекю.



Фото vegetarian barbecue

Овощи

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Замаринованные в масле и специях овощи (баклажаны, перец, помидоры, цуккини). Тоже шашлык.



Фото vegetarian barbecue

Авокадо

Также на гриле можно поджарить авокадо, смазав кусочки оливковым маслом, сбрызнув соком лайма и посолить.





Фото vegetarian barbecue

Тыква

Очищенный от кожуры, волокон и семян тыкву нарежьте полукольцами. Натрите кусочки соусом из масла, соли и чеснока. Запеките с обеих сторон.



Фото vegetarian barbecue

Ананасы

Ананас, очистите от вредной кожуры и порежьте на куски произвольной формы. Замаринуйте в сахаре и корицы. Пальчики оближешь.



Фото vegetarian barbecue

Арбуз

И еще одна вкусная фруктовая закуска. Очистите арбуз от семян, нарежьте треугольниками, смажьте маринадом из сока лайма, меда и растительного масла. Запеките на углях.



Фото vegetarian barbecue