Не делайте все сразу: органайзер назвала 3 распространенные ошибки во время уборки в доме

Когда дело доходит до генеральной уборки, люди сталкиваются с тем, что не могут справиться с объемом работы. Профессиональный органайзер дома рассказывает, как облегчить уборку квартиры и не допустить распространенных ошибок.

Когда весь дом нуждается в срочной очистке, генеральная уборка может стать серьезной проблемой. Чтобы эффективно привести дом в порядок, клининг-эксперт и тиктокер Келли МакГриви советует соблюдать 3 простых правила.

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Правило первое – не убирайте все и сразу

МакГриви не рекомендует браться за уборку всего дома за раз. Вместо этого женщина советует постепенно убирать каждую комнату и переходить к следующей тогда, когда все будет идеально организовано.



Не убирайте весь дом сразу / Фото Unsplash

Правило второе – не покупайте корзины, в которые вы ничего не положите

Если вы не знаете, как правильно сложить свои вещи или просто не имеете планов на упорядочение емкостей в доме – не покупайте лишние контейнеры для хранения.

МакГриви советует тщательно распланировать, что и как будет лежать в коробках и корзинах, и лишь потом бежать в магазин.



Не покупайте лишние корзины для хранения / Фото Unsplash

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Правило третье – никогда не сдаваться

Так, уборка может быть не самым приятным занятием. Но тиктокер отмечает, что ни в коем случае нельзя отступать от поставленной цели – ваш дом скажет за это спасибо.

Не сдавайтесь, даже если это займет больше времени, чем вы ожидали,

– сказала МакГриви.