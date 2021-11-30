5 шагов к идеальным отжиманиям: тренер показал на видео упрощенные упражнения

Отжимания является одно из базовых упражнений, которое выполняют обычно в планке. Но если вам не удается эффективно заниматься в классическом формате, существует множество вариантов, которые могут помочь начать тренироваться правильно, прогрессировать и повышать сложность.

Отжимания считается достаточно простым, но эффективным упражнением. Такая активность подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, позволяет нарастить мышечную массу и повысить выносливость верхней части тела и кора.

Это интересно Вызов дня: спортсмен показал 30-секундное упражнение на икры, которое по силам не каждому

Для того чтобы начать отжиматься, вам не нужно ни одно оборудование. Но здесь очень важна техника выполнения. Так что если над отжимками в классическом их понимании вам еще предстоит поработать, можно несколько упростить подход к этому упражнению. Тренер Кирилл Торос наглядно показал на видео путь к идеальной технике для тех любителей фитнеса, которые только решили развивать мышечную массу.

5 вариантов отжиманий: от простейших до сложных

Стоя у стены: до 30 повторений;

до 30 повторений; От возвышенности: до 30 повторений;

до 30 повторений; Отжимания с колен: до 30 повторений;

до 30 повторений; Опускание корпуса, стоя в планке, а подъем – с колен: до 30 повторений;

до 30 повторений; Классические отжимания.

Если у вас получается сделать 30 повторений, переходите на следующий уровень.

Читайте также Сжигаем жир дома: 6 упражнений для тренировки в формате табата – видеоинструкция

Текст публикации Кирилла Тороса:

Отжимания от А до Я. Отжиматься будет каждый!