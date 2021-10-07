Как накачать широкие плечи дома: видео тренировки с резиновой петлей
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Многие мужчины, которые усердно работают над своим телом, пытаются накачать объемные плечи. В каждом зале этих мышц точно найдется несколько тренажеров, а вот что делать тем, кто не имеет времени или возможности ходить в фитнес-центр? Мы подготовили несколько упражнений, которые помогут вам эффективно проработать дельты дома.
Развивать плечи в целом довольно сложно, поскольку состоит эта часть тела из трех пучков мышц, каждый из которых требует своего нагрузки. Фитнесс-тренер Кирилл Торос показал по 2 упражнения на все эти три скопления мышц. Все, что вам нужно для удачной тренировки дома – резиновая петля, фитнесс-коврик и удобная одежда.
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6 упражнений на плечи в домашних условиях
- Жим вверх за головой: 12 повторений;
- Тяга к груди, разводя локти в стороны: 12 повторений;
- Жим вверх над собой: 12 повторений;
- Подъем рук перед собой: 12 повторений;
- Тяга петли в полуприседе: 12 повторений;
- Разведение рук в стороны: 12 повторений.
Краткий гайд с тренировки
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Количество повторений – 12;
- Количество подходов – 3 на каждое упражнение;
- Отдых между подходами – 60 секунд.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Ну что, сегодня работаем над дельтами! Резиновые петли - мой универсальный снаряд. Будем развивать наш верхний плечевой пояс, широкие плечи это всегда красиво. Девушкам тоже предлагаю не отставать и создавать красивый силуэт. Обработаем все 3 пучка, по 2 упражнения на каждый.
Тренировка:
Выполняем упражнения одно за другим
Количество повторений - 12
Количество подходов - 3 на каждое упражнение
Отдых между подходами - 60 секунд
Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Петли помогаю лучше почувствовать мышцы на начальном этапе.