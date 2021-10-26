Как накачать ноги и ягодицы дома: видео упражнений с резинками

Тренировка ног входит в каждый план занятий – и даже в домашних условиях. А если при этом еще и включаются в работу мышцы ягодиц – это хороший бонус. Далее на Идеи 24 – сет упражнений для нижней части тела.

Резинка для фитнеса или эспандер – универсальная вещь, которая заменяет более 10 тренажеров. И еще одно весомое преимущество – с таким простым приспособлением можно заниматься дома не менее эффективно, чем в зале.

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Фитнесс-тренер Кирилл Торос показал несколько упражнений для нижней части тела, которые привлекают в работу мышцы ног, спины и ягодиц. Следите за техникой выполнения на видео и повторяйте дома. Тренируйтесь вместе с Идеи 24!

Тренировка на ноги и ягодицы: 4 домашние упражнения

Тяга резинки одной рукой из положения в полуприседе: 12 повторений;

12 повторений; Приседания: 12 повторений;

12 повторений; Шагание у стороны: 20 повторений;

20 повторений; Медленное приседание со скачком в исходное положение: 12 повторений.

Тренировка в цифрах

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений – 12 – 20;

Количество подходов – 3 на каждое упражнение;

Отдых между подходами – 60 секунд.

Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Надевайте фитнесс-резинки всегда выше колен.

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Текст публикация Кирилла Тороса:

Давно у нас не было тренировок на низ тела, я просто их не очень люблю, но надо! Поэтому сегодня обработаем наши ноги и ягодицы, а чтобы было веселее, возьмем фитнес резинки.

Тренировка:

Выполняем упражнения одно за другим

Количество повторений - 12

Количество подходов - 3 на каждое упражнение

Отдых между подходами - 60 секунд

Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Надевайте фитнесс-резинки всегда выше колена.