5 действенных упражнений с резинкой для ягодиц, которые заменят зал: видео домашней тренировки
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
С завершением лета, казалось бы, и мотивация исчезла, ведь сезон отпусков позади и не нужно волноваться за лишние килограммы. Но что, если мы скажем, что осень – тоже удачная пора для занятий спортом. И у нас уже готов первый комплекс упражнений для ягодиц. Айда тренироваться вместе с Идеи 24!
С приходом осени погода ухудшается, и мы не так часто выходим на длительные прогулки. Предлагаем это время потратить с пользой – работайте дома над телом мечты. Короткие домашние тренировки – то что надо!
И еще С едой разрешено играть: 15 идей для макаронного творчества
Фитнесс-тренер Екатерина Кононова подготовила сет упражнений для ягодиц. Все, что вам нужно – фитнесс-резинка, коврик и 10 минут свободного времени.
Круговая домашняя тренировка для ягодиц
- Присест + разведения бедер: 20 повторений;
- Разножка: по 15 повторений;
- Переразгибание бедра в коленно-кистевой позе: 20 повторений;
- Отведение бедра в сторону в коленно-кистевой позе: 20 повторений;
- Ягодичный мостик с разведением бедер: 20 повторений.
Удачной тренировки!
Читайте также Нестандартная тренировка для самых выносливых: 8 упражнений от звездного тренера
Текст публикации Екатерины Кононовой:
Круговая тренировка. 3-5 раундов.
Присед + разведения бедер - 20 повторений;
Разножка - по 15 повторений;
Переразгибание бедра в коленно-кистевой - 20 повторений;
Отведение бедра в коленно-кистевой - 20 повторений;
Ягодичные мостик с разведением бедер - 20 повторений.