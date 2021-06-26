Надоел шашлык – приготовьте креветки на мангале: рецепт со всеми секретами
Источник:24 канал
Собираясь на пикник, хотите приготовить что-то поэкзотичнее шашлыка? Креветки на мангале получаются невероятно вкусными и готовятся очень просто. Нужно лишь знать несколько нехитрых правил.
Мы подготовили подробнейший рецепт. Вкусного вам пикника!
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Полезные свойства креветок
У мяса креветок богатый химический состав. Здесь содержатся: йод, натрий, кобальт, медь, железо и другие минеральные соединения; витамины группы A, E и В; жирные кислоты.
В этом продукте почти в 15 раз больше йода, чем в говядине. Присутствующий в креветках кальций помогает в укреплении костных тканей. Кроме того, он нужен для полноценного функционирования иммунной и кроветворной систем, а также для почек.
Ингредиенты:
- Креветки – 700 граммов;
- Лимон – 1 штука;
- Оливковое масло – 3 столовых ложки;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Петрушка свежая – пучок;
- Черный молотый перец – по вкусу;
- Соль по вкусу.
На мангале жарить можно не только шашлык / Фото pixabay
Приготовление маринада:
- Чеснок – 3 зубчика;
- Лимон – 1 штука;
- Масло растительное (оливковое) – 3 столовых ложки;
- Зелень – пучок;
- Черный или белый молотый перец – по вкусу;
- Соль по вкусу.
Как готовить:
Размороженные креветки очистите от панциря и залейте маринадом;
Креветки поставьте в холодильник на полчаса;
Нанижите креветки на шампуре;
Жарьте на мангале по 2– 3 минуты с обеих сторон.
Морепродукты на мангале – идеальное решение / Фото pixabay