Как начать худеть: ТОП-5 простых шагов к снижению веса

Всем известно, что в любом деле самое трудное – начать действовать. Это правило работает и со сжиганием лишних килограммов. Читайте на Идеи 24, как "безболезненно" достичь желаемого результата.

Диетолог Альбина Комиссарова поделилась советами для тех, кто хочет похудеть. Эти 5 маленьких шагов помогут быть вам стройными без особых усилий!

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Начните вести дневник питания

Большинство относится к этому совету пренебрежительно, не понимая, как много значит этот метод в снижении веса. Записывая все, что едите и пьете, вы можете взглянуть трезво на свое питание со стороны и оценить, что делаете не так. А еще так легко можно отследить реакции организма на определенные продукты, если вас что-то беспокоит.

Откажитесь от спонтанных перекусов

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"

Речь идет сейчас о подъедании: постоянно таскать что-то из холодильника, в третий раз пить чай на работе с печеньем, есть, пока готовите и так далее. Определите основные приемы пищи и перекусы, если они вам нужны. Старайтесь отступать от плана, только тогда, когда чувствуете сильный голод.

Откажитесь от сладких напитков и контролируйте количество молока в кофе

Больше воды и несладких напитков в рационе сэкономят вам массу калорий. Также 2 – 3 латте в день это уже много. Если любите кофе с молоком, то просите кофе и молоко отдельно и добавляйте в нужных вам пропорциях.

Не возвращайтесь к плите за добавкой (только если это не овощи)

Когда вы первый раз кладете себе пищу в тарелку, вы подсознательно понимаете, сколько вам нужно, чтобы наесться. Чаще всего добавку берут потому, что пища очень нравится на вкус или потому, что еще не наступило ощущение сытости. Закончив прием пищи, подождите 5 – 7 минут и спросите себя: "я точно хочу добавки?".

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Придерживайтесь правила 80/20

Пусть 80% вашего рациона составляют здоровые продукты с обязательной части (овощи, фрукты, белок, зерновые, растительные масла), а 20% оставьте на ваши любимые блюда или вкусности.