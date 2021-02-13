Бывают дни, когда нам совсем не хочется ничего делать. У нас подавленное настроение, чувство усталости и абсолютное желание совсем ничего не делать. Именно тогда нам нужна мотивация. Только мы способны себя подбодрить, развеселить и побудить к определенным действиям.

Мотивировать себя нужно правильно и грамотно. Только тогда у вас все получится легко и без забот.

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Поощрение

Менеджеры крупных компаний, родители известных людей, а также кинологи знают, что всем нужно поощрения. Это касается и вас. Если вам нужна мотивация, подбадривайте и поощряйте себя. Не можете переключиться, поскольку голова "забитая" множеством негативных мыслей, - идите гулять в парк. Балуйте себя, радуйте себя, делайте себя счастливыми. Кто, если не вы?

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Достижения

Для того чтобы себя мотивировать всегда вспоминайте о своих достижениях. Осознавайте, как вам было трудно, но вы сделали это. Вы получили желаемое самостоятельно. Если вы смогли раз получить желаемое, сможете снова и снова.

Мы советуем писать список важных и мелких достижений. Через месяц вы будете приятно удивлены тем, насколько много вам всего удалось.

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Цели

Постоянно устанавливайте для себя новые цели. Запомните, установка целей не должна прекращаться. Чего-то одного достигли, сразу дополнили список новыми задачами. Советуем писать цели на день, неделю, месяц. Более глобальные цели или даже мечты формулируйте в списке целей на год.

Заметьте, нужно четко формулировать свои цели и максимально часто о них думать. Это будет вас мотивировать и приближать к получению желаемого.

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