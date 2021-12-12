Мандариновый пирог с минимум ингредиентов: рецепт самого новогоднего десерта
Источник:инстаграм Николая Люлька
Мы знаем еще одну причину, почему вам срочно нужно запастись спелыми мандаринками. Приготовить этот самый новогодний пирог должен каждый. Ну а без главного зимнего фрукта, как вы понимаете, в этом случае не обойтись.
Как легко приготовить мандариновый пирог, который понравится и малышам, и взрослым, рассказал финалист шоу МастерШеф Николай Люлько. Уверяем, этот ароматный десерт, который станет идеальным дополнением к чаю, вы будете готовить еще не раз. Самое время сохранить рецепт и немного поэкспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
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Мандариновый пирог: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Мандаринки – 7 великих штук;
- Яйца – 220 граммов;
- Сахар – 140 граммов;
- Мука – 120 граммов
- Ванильный сахар – 10 граммов.
Способ приготовления:
- Очистите мандарины и разделите их пополам. Если есть косточки – удалите их.
- Взбить яйца с обычным и ванильным сахаром.
- Далее постепенно добавьте просеянную муку и перемешайте.
- Мандарины выложите на застеленную пергаментом форму и залейте готовым тестом.
- Отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Николая Люлько:
Мандариновый пирог
Для теста:
Яйца 220 г
Сахар 140 г
Мука 120 г
Ванильный сахар 10 г
Это самый простой рецепт теста на бисквит! Самое главное хорошо взбить яйца и ввести муку небольшими порциями.
Мандарины – 7 штук (выбирать большого размера).
Выпекаем при 180 градусах 40 минут.