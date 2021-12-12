Мандариновый пирог с минимум ингредиентов: рецепт самого новогоднего десерта

Мы знаем еще одну причину, почему вам срочно нужно запастись спелыми мандаринками. Приготовить этот самый новогодний пирог должен каждый. Ну а без главного зимнего фрукта, как вы понимаете, в этом случае не обойтись.

Как легко приготовить мандариновый пирог, который понравится и малышам, и взрослым, рассказал финалист шоу МастерШеф Николай Люлько. Уверяем, этот ароматный десерт, который станет идеальным дополнением к чаю, вы будете готовить еще не раз. Самое время сохранить рецепт и немного поэкспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Мандариновый пирог: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Мандаринки – 7 великих штук;

Яйца – 220 граммов;

Сахар – 140 граммов;

Мука – 120 граммов

Ванильный сахар – 10 граммов.

Способ приготовления:

Очистите мандарины и разделите их пополам. Если есть косточки – удалите их. Взбить яйца с обычным и ванильным сахаром. Далее постепенно добавьте просеянную муку и перемешайте. Мандарины выложите на застеленную пергаментом форму и залейте готовым тестом. Отправьте пирог на 40 минут в духовку при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Когда пирог будет готов, переверните его вверх мандаринами.

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Текст публикации Николая Люлько:

Мандариновый пирог

Для теста:

Яйца 220 г

Сахар 140 г

Мука 120 г

Ванильный сахар 10 г

Это самый простой рецепт теста на бисквит! Самое главное хорошо взбить яйца и ввести муку небольшими порциями.

Мандарины – 7 штук (выбирать большого размера).

Выпекаем при 180 градусах 40 минут.