Мандариновый мармелад своими руками: приготовьте десерт, который понравится всей семье
Источник:инстаграм фуд-блогера Леры
Мармелад – популярная сладкая вкусняшка во всем мире. И мы знаем, как его приготовить в домашних условиях. Забежим вперед: это совсем не сложно.
Мармеладные конфеты – вкусный десерт для всей семьи. А если они приготовлены из мандаринок и собственноручно, то вдвое вкуснее.
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Мандариновый мармелад станет не только хорошим дополнением завтрака или полдника, но и отлично подойдет для уютного семейного вечера за любимым кино. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт и порадуйте своих родных.
Как приготовить мандариновый мармелад
Ингредиенты:
- 400 миллилитров мандаринового сока (4 – 5 мандарин);
- 35 граммов желатина;
- 100 граммов сахара;
- Щепотка лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- Очистите мандарины и взбейте в блендере до однородной жидкой массы. Отделите сок от мякоти с помощью сита.
- Залейте желатин 70 миллилитрами получившегося сока. Отставьте набухать на 10 минут.
- Оставшуюся часть сока перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и, помешивая, доведите до кипения.
- Тогда снимите с огня, добавьте разбухший желатин и перемешайте его, пока он не растворится. Дайте остыть до комнатной температуры.
- После этого разлейте в формы и отправьте в холодильник на несколько часов.
- Перед самой подачей обваляйте в сахаре/ сахарной пудре / кокосовой стружке.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогера Леры:
Домашний мандариновый мармелад. Как обычно, готовить совсем не сложно и быстро, а получается очень вкусно. Обязательно сохраняйте рецепт и готовьте.
Ингредиенты:
400 мл мандаринового сока (4-5 мандарин)
35 г желатина
100 г сахара
щепотка лимонной кислоты
Готовим:
Очищенные мандарины взбиваем в блендере и процеживаем сок через сито.
Желатин заливаем 70 мл вышедшего сока и оставляем набухать на 10 минут.
К оставшемуся соку добавляем сахар, лимонную кислоту и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Охлаждаем до комнатной температуры, разливаем в формы и убираем в холодильник на несколько часов. По желанию, перед самой подачей обваливаем в сахаре/сахарной пудре/кокосовой стружке.