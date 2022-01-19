Мандариновый мармелад своими руками: приготовьте десерт, который понравится всей семье

Мармелад – популярная сладкая вкусняшка во всем мире. И мы знаем, как его приготовить в домашних условиях. Забежим вперед: это совсем не сложно.

Мармеладные конфеты – вкусный десерт для всей семьи. А если они приготовлены из мандаринок и собственноручно, то вдвое вкуснее.

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Мандариновый мармелад станет не только хорошим дополнением завтрака или полдника, но и отлично подойдет для уютного семейного вечера за любимым кино. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт и порадуйте своих родных.

Как приготовить мандариновый мармелад

Ингредиенты:

400 миллилитров мандаринового сока (4 – 5 мандарин);

35 граммов желатина;

100 граммов сахара;

Щепотка лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Очистите мандарины и взбейте в блендере до однородной жидкой массы. Отделите сок от мякоти с помощью сита. Залейте желатин 70 миллилитрами получившегося сока. Отставьте набухать на 10 минут. Оставшуюся часть сока перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, лимонную кислоту и, помешивая, доведите до кипения. Тогда снимите с огня, добавьте разбухший желатин и перемешайте его, пока он не растворится. Дайте остыть до комнатной температуры. После этого разлейте в формы и отправьте в холодильник на несколько часов. Перед самой подачей обваляйте в сахаре/ сахарной пудре / кокосовой стружке.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд-блогера Леры:

Домашний мандариновый мармелад. Как обычно, готовить совсем не сложно и быстро, а получается очень вкусно. Обязательно сохраняйте рецепт и готовьте.

Ингредиенты:

400 мл мандаринового сока (4-5 мандарин)

35 г желатина

100 г сахара

щепотка лимонной кислоты

Готовим:

Очищенные мандарины взбиваем в блендере и процеживаем сок через сито.

Желатин заливаем 70 мл вышедшего сока и оставляем набухать на 10 минут.

К оставшемуся соку добавляем сахар, лимонную кислоту и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Охлаждаем до комнатной температуры, разливаем в формы и убираем в холодильник на несколько часов. По желанию, перед самой подачей обваливаем в сахаре/сахарной пудре/кокосовой стружке.