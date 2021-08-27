МакФлури как в McDonald's: крутое видео, как приготовить дома из двух ингредиентов

27 августа 2021 , 22:12
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Источник:

инстаграм Валерии Чепишко

Ну, кто не пробовал легендарное МакФлури в McDonald's? Это нежное сливочное мороженое не оставит никого равнодушным.

Вы удивитесь, но приготовить его можно даже дома! Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

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Простой рецепт МакФлури

Ингредиенты (на 4 штуки):

  • Сливки 33% – 200 миллилитров.
  • Сгущенное молоко – 100 миллилитров. 
Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".

МакФлури готовится очень быстро / Фото patee

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Как приготовить МакФлури:

  • Холодные сливки нужно взбить миксером до загустения.
  • Добавляем в сливки сгущенку и взбиваем еще пару минут.
  • Перекладываем массу в кондитерский мешок с любой насадкой.
  • Делаем мороженое красивой формы.
  • Также можно украсить его топингом или крошкой печенья.
  • Убираем мороженое в морозилку на 15 – 20 минут.

Пошаговый рецепт МакФлури дома: смотрите видео

 

Автор: Наталя Бережна