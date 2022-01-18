Как легко почистить манго двумя способами

Если вы когда-нибудь покупали манго, то, наверное, не раз задумывались о том, как его правильно очистить. Сделать это действительно легко, если фрукт является спелым.

Манго – популярный тропический фрукт из Азии. Используют его для приготовления соков, цукатов, всевозможных десертов, мороженого, сорбетов. В Индии манго используют для приготовления национальных блюд, таких как карри и чатни.

Однако чаще манго едят в свежем виде. Вы можете легко очистить этот фрукт с помощью подручных средств.

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Как очистить манго

Способ 1: с помощью монетки и зубочистки

Возьмите чистую металлическую монету и несколько раз проведите ее краем по поверхности манго, чтобы смягчить кожуру. Возьмите зубочистку и аккуратно сделайте на манго продольный надрез.

Аккуратно вставьте под кожуру фрукта зубочистку и двигайте ею из стороны в сторону по всей длине разреза. Поднимите пальцем край кожи. Снимите кожуру и вытащите манго.



Чистим манго легко и правильно. Фото 5-Minute Crafts

Способ 2: с помощью правильного разреза кожи

Возьмите нож и сделайте два надреза на верхушке манго – один вдоль, а другой – поперек фрукта.

Поставьте фрукт на подставку.

Поднимите пальцем край кожи, пробуя снимается ли она.

Снимите с манго кожуру.



Правильный разрез помогает легко очистить. Фото 5-Minute Crafts