Как легко очистить помидор от кожуры: проверенные лайфхаки

Рассказываем вам о трех методах, которые помогут быстро и легко очистить помидоры. Эти лайфхаки также подходят для очищения персиков и слив.

Чтобы приготовить томатный суп или соус, часто нужно снять кожицу с помидоров. Сделать это легко с помощью нескольких трюков.

Интересно Громкие кинопремьеры онлайн: новинки Warner Bros. теперь будут доступны на OLL.TV

Как очистить кожицу помидора.

Способ №1: ошпарьте и охладите

Возьмите нож и зделайте Х-образный разрез в нижней части помидора. Наполните чашу холодной водой, добавьте несколько кубиков льда и отставьте.

Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения. Осторожно опустите помидор в кипящую воду на 30 секунд или больше, пока его кожура не станет мягкой.

Вытащите помидор из горшка и положите его в миску с ледяной водой. Оставьте там на 5 минут. Когда помидор остынет, вытащите его из воды и снимите кожицу.



Как легко очистить помидор / Фото 5-Minute Crafts

Способ №2: нагрейте на огне

Проткните помидор посередине вилкой и удерживайте над раскаленной плитой. Держите на расстоянии 5 – 10 сантиметров от огня. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Медленно вращайте помидор, поворачивая вилку. Когда шкурка станет достаточно мягкой, то осторожно снимите ее пальцами.



Как очистить помидор с помощью плиты / Фото 5-Minute Crafts

Способ №3: Поставьте его в микроволновку

Ножом сделайте Х-образный разрез в нижней части помидора. Вы также можете сделать дополнительные надрезы по бокам и сверху, чтобы облегчить процесс очищения кожи.

Положите помидоры в микроволновку и разогрейте в течение 30 секунд. Осторожно снимите шкурку пальцами.



Разогрейте помидор в микроволновке / Фото 5-Minute Crafts

Выбирать фильм можно часами. Сэкономьте свое время : смотрите подборки тематических картин наБолее 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.