Чистота надолго: как легко и быстро отбелить кухонные полотенца
Источник:24 канал
Не разобьешь яйцо – не приготовишь яичницу. В процессе готовки трудно избежать загрязнений. Поэтому кухонный инвентарь требует регулярного ухода. Полотенца – постоянно "на передовой".
Они быстро загрязняются и теряют свой первоначальный вид. Идеи 24 делятся секретами, как вывести с полотенец пятна и вернуть этим верным помощникам хозяек девственную белизну.
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Общие правила
Важно всегда поддерживать порядок на кухне. Для того, чтобы ваши полотенца всегда были чистыми, следует придерживаться этих простых правил:
- Часто меняйте полотенца.
- Для кухни лучше использовать вафельные изделия, поскольку в махровых быстрее накапливается грязь.
- Во время стирки белых полотенец добавляйте отбеливатель или кипятите их.
- После стирки рекомендуем гладить полотенца: так они будут меньше загрязняться.
Если ваши кухонные полотенца украшены цветными рисунками, их кипятить не стоит. Такие изделия лучше стирать при температуре 40 градусов. Это поможет вывести пятна.
Кухонные полотенца с рисунками кипятить не стоит / Фото Katie-Alice
Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях
Отбелите полотенца в домашних условиях / Фото Pinterest
Марганцовкой и мылом
Марганцовка поможет вывести загрязнения из полотенец без кипячения.
Шаг 1. Возьмите половинку простого хозяйственного мыла и измельчите ножом.
Шаг 2. Добавьте в мыло немного воды и 10 капель раствора марганца. Залейте всё кипятком, размешайте и оставьте полотенца на ночь.
Шаг 3. После этого ополосните их в чистой воде, и готово.
Эта смесь поможет не только отбелить кухонные тканевые изделия, но и провести дезинфекцию, ведь марганцовка является сильным окислителем.
Пероксидом
Перекись водорода поможет вывести пятна и отбелить полотенца / Фото Kelseynixon
Отбелить загрязненное кухонное полотенце сможет перекись водорода, который вы точно найдете дома или в любой аптеке. Можете прихватить нашатырный спирт, он пригодится во время отбеливания. Перед очисткой не забудьте постирать кухонный инвентарь.
Шаг 1. Подогрейте 6 литров воды и добавьте 2 столовые ложки перекиси и 1 столовую ложку нашатырного спирта.
Шаг 2. Поместите полотенца в раствор и оставьте на 20 минут.
Шаг 3. После этого прополощите изделия несколько раз в воде.
Масло
Необычное вещество для стирки, но этот способ вас точно удивит.
Вам понадобится
- 25 столовых ложек растительного масла;
- 1 столовая ложка отбеливателя (лучше взять сухой);
- пол стакана стирального порошка;
- 5 литров горячей воды.
Замочите в растворе полотенца на 2 – 3 часа, постирайте и прополощите. Этот способ поможет вывести пятна и отбелить полотенца.
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Как правильно кипятить полотенца
Этот метод поможет отбелить полотенца / Фото Unsplash
Кипятить можно только вафельные хлопчатобумажные и некрашеные льняные изделия. Махровые полотенца лучше замачивать и стирать с отбеливателем или пятновыводителем.Перед тем, как прокипятить полотенце, обязательно их постирайте. Если этого не сделать, загрязнения просто прикиплять к ткани, и их будет невозможно отбелить.
Шаг 1. Наберите воды в кастрюлю и насыпьте отбеливатель (1 столовую ложку на 5 – 6 литров воды) и порошок (0,5 стакана). Вместо порошка и отбеливателя можно использовать измельченное хозяйственное мыло и кальцинированную соду. Вам понадобятся щипцы или деревянная палка, которой можно будет мешать белье.
Шаг 2. Емкость с раствором поставьте на маленький огонь и поместите туда полотенца, которые хотите отбелить. Доведите воду до кипения и оставьте на газе на 1 час. Следите, чтобы вода не выкипела, а белье не подгорело.
Шаг 3. Выключите плиту и подождите, пока раствор с вещами остынет. После этого вытяните белье и прополощите его.