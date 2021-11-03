Куда положить крышку бензобака во время заправки: секрет, о котором водители не знают

Даже самые опытные водители, вот уже несколько лет ездящие на любимой машине, знают далеко не все ее возможности и "секреты". Сегодня, вероятнее всего, узнаете еще один. Готовьтесь удивляться!

Речь идет о заправке. Каждый раз, сворачивая на АЗС, начинающему водителю (да и не только) нужно вспомнить, с какой стороны бак, чтобы подъехать правильно и не облажаться. Но на этом все не кончается.

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Вставив пистолет, возникает извечный вопрос: "куда же девать крышку от бака?". Многие мысленно сетуют, мол, разработчики не продумали этот момент. Но спешим вас обрадовать. Инженеры и этот пустяк приняли во внимание и реализовали во многих машинах. Крепится крышка на край самого люка бензобака – там обычно есть специальные проемы.

Конечно, для большинства это скорее всего не открытие, но некоторые автовладельцы и не догадывались об этом. Поэтому рекомендуем вам лучше осмотреть свой автомобиль.

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А между тем показываем несколько наглядных примеров:



Honda Civic Ferio RS / Фото drive2



Volkswagen Polo, лифтбэк / Фото vw-club



Subaru Forester SH9 / Фото drive2



Ford Fusion / Фото drive2



Volkswagen Polo 2 2020 / Фото vw-club