4 ярких примера, когда богатство пришло неожиданно
Большая часть населения думает, что стать богачом возможно только благодаря удивительной идеи. Но это заблуждение, ведь разбогатеть можно благодаря вещам, которые, на первый взгляд, кажутся мелочами.
Источник:24 канал
В современном мире деньги можно делать буквально из воздуха. Развитие Интернета привело к появлению сайтов и платформ, на которых появились новые способы заработка. Поэтому мы развеем этот миф на примере историй, доказывающих, что разбогатеть можно на абсолютно простых или даже глупых вещах.
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Продажа героев в играх
Компьютерные игры считают глупой тратой времени только те, кто в них не разбирается. На самом деле это довольно прибыльная сфера. Кроме киберспорта, здесь также актуальна продажа героев, игрового инвентаря и одежды.
По сути, люди продают свое время, которое было вложено в игру. Стоимость героя определяется по нескольким критериям: уровень и вид, наличие оружия, предметов гардероба и других атрибутов, рейтинг игрока среди других. Цена за одного персонажа варьируется от 5 до 100 000 гривен. Но иногда игрокам встречаются очень редкие герои.
Фото fullsync
Стриминг онлайн
Это еще один вид деятельности в игровой среде. Стрим – это прямая трансляция, на которой человек показывает процесс игры. Обычно, транслируется экран компьютера и изображение камеры, направленной на самого игрока. Во время стрима зрители могут присылать блогеру деньги. Также он может зарабатывать на рекламе и даже получать процент от продажи компьютерных игр, которые выбирает для трансляции.
Фото fullsync
Танцы в Интернете
16-летняя Чарли Дамелио из США стала первым пользователем TikTok, который набрал 100 млн подписчиков. Все началось с того, что она просто выкладывала видео, где танцует. Без эффектов, без красивых костюмов. Просто танцы в своей комнате.
Через некоторое время ее заметили местные исполнители и стали приглашать на свои концерты, чтобы Чарли подготовила танцевальный номер. Слава о юной танцовщице разлетелась быстро и ее заметила Дженнифер Лопес. Forbes оценивает ее годовой заработок в $ 4 млн.
Фото fullsync
Чтение текстов или картинок вслух
Герой YouTube-канала Max Maximov подбирает смешные картинки, демонстрирует их на экране и читает текст вслух. Многие люди не могут понять, как этот контент смог собрать 3610000 подписчиков. Благодаря рекламе Max Maximov зарабатывает почти миллион гривен в месяц.
Фото buklya
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