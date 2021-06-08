Как использовать винные пробки: 10 креативных идей с фото

Пробка от вина – идеальный материал для различных творческих идей, начиная от детских изделий и до практического использования в доме и на даче. Поэтому, если у вас накопилось некоторое их количество, прежде чем выбросить эту полезную вещь в мусорное ведро, десять раз подумайте.
Мы поделимся с вами идеями, что именно из них можно сделать. Уверены, они придутся вам по душе. Итак, приступаем.
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Термостойкая ручка для кастрюли
Из винной пробки получаются отличные ручки для кастрюль, чайников и другой кухонной утвари. Подгоните пробку под размер и вставьте в ушко ручки. Теперь не обожжетесь.
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Подставка под горячее
Скрепив пробки термоклеем, получим удобную, надежную и бюджетную подставку под горячее – для сковороды или кастрюли.
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Лягушка для пакетов
Возьмите пробку и разрежьте ее до середины острым ножом, а лучше – лезвием. Зажим-пробка готов.
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Игрушка для кота
Пробка в вязаном чехле может стать любимой игрушкой для домашнего питомца. Ее приятно гонять, грызть, точить об нее когти.
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Коврик в ванную комнату или прихожую
Древесина – экологичный и стильный материал, который идеально вписывается в интерьер квартиры или дома. Разрезав пробки вдоль и наклеив их на прорезиненную основу, получите крепкий эко-коврик.
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Свечи из пробок
Из корковой пробки легко сделать свечу, и не одну. Составьте пробки в банку неплотно, оставив 5 см сверху (пробки разбухают, увеличиваясь в размере). Залейте спиртом и оставьте мокнуть несколько дней. Комплект свечей готов.
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Брелок для ключей
Брелок – красивая и полезная мелочь, с помощью которой можно найти ключи в сумке и отличить свою связку от чужой. Вкрутите в торец пробки саморез с кольцом. Закрепите на кольце связку ключей. Готово!
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Ручки для шкафа
Винная пробка и шуруп – все, что нужно для того, чтобы решить проблему сломанной ручки. А заменив все ручки на пробки, вы малыми средствами добавите особый шарм квартире.
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Органайзер для украшений
Приклеив или прикрутив к рамке для фотографий пробки, получите удобный органайзер для бижутерии – серг, цепочек, браслетов.
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Подставка для фотографий и репродукций
Обрезав пробку с одной стороны и сделав продольный надрез сверху, получаем удобную и недорогую подставку для фотографий.
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