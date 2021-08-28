Конфеты "Рафаэлло" без вреда для фигуры: как приготовить дома

Если вы следите за фигурой и правильно питаетесь, это не повод отказываться от сладостей. Можно готовить полезные десерты.

Конфеты "Рафаэлло" без вреда для фигуры – это невероятно вкусно! Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.

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Творожные конфеты без вреда для фигуры

Ингредиенты:

Творог 5 – 9% – 500 грамм.

Кокосовая стружка – 40 грамм.

Мед – 2 столовые ложки.

Миндаль – 50 грамм.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Творожные конфеты – это вкусно и полезно / Фото na-pp

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Как приготовить конфеты "Рафаэлло" дома

Творог растираем с медом и формируем шарики.

Миндаль заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.

Очищаем орехи от шелухи и подсушиваем на сковороде.

В центр творожных шариков помещаем орех.

Обваливаем конфеты в кокосовой стружке.

Убираем наш десерт в холодильник на 30 минут.

Конфеты готовы! Приятного аппетита!

Вкусные конфеты отлично подойдут на завтрак / Фото takprosto