Количество повторений vs большой вес: какой сценарий тренировок выбрать, чтобы достичь цели

Каждый опытный спортсмен или тренер знают, что перед тем, как пойти в зал следует определиться с целью: вы хотите стать рельефным, набрать мышечную массу или, наоборот, похудеть. Ведь принцип занятий от этого кардинально меняется. Подробнее – на Идеи 24!

Так, тренируясь в зале или даже дома, следует придерживаться соответствующего цели способа занятий, или по-простому – программы. Но далеко не все начинающие спортсмены углубляются в суть этого вопроса. Поэтому давайте разбираться вместе.

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На групповых занятиях по фитнесу обычно занимаются с небольшим весом, но при этом количество повторений велика. В зале же, наоборот, работают с большим весом, но количество подходов значительно уменьшается. Какая же разница между такими сценариями тренировок?

От 3 до 5 повторений – нижний диапазон, который развивает физическую силу (работа с большими весами).

Дело в том, что за подъем веса ответственны не только наши мышцы, но и центральная нервная система. Так называемая мышечная память. Таким образом, меньшее количество повторений в сочетании с большим весом позволяет нашей нервной системе запомнить, как использовать мышцы для подъема тяжестей эффективно.

От 6 до 12 повторений – средний диапазон, который нацелен на увеличение объема мышц (любой рабочий вес).

В погоне за рельефом важно не переоценивать свои физические возможности. Иначе будет страдать техника, что не только неэффективно с точки зрения результата, но и опасно для здоровья.

От 12 до 15+ повторений – работа над силовой выносливостью (средний и небольшой вес). Также можно работать и без дополнительных нагрузок.

Такой метод не только делает вас выносливее, но и помогает сжечь лишние килограммы.

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Перед походом в зал определите цель тренировок / Фото instagram

Текст публикации спортклуба Smidyuk Academy:

Вес важнее количества повторов? Все зависит от цели ваших тренировок. Давайте разбираться.

От 3 до 5 повторений - нижний диапазон, который развивает физическую силу (работа с большими весами).

Дело в том, что за подъем веса соответствуют не только наши мышцы, но и центральная нервная система. Так называемая мышечная память. Таким образом, меньшее количество повторений в сочетании с большим весом позволяет нашей нервной системе запомнить, как использовать мышцы для подъема тяжестей эффективно.

От 6 до 12 повторений - средний диапазон, который нацелен на увеличение объема мышц (любой рабочий вес).

В погоне за рельефом важно не переоценивать свои физические возможности. Иначе будет страдать техника, не только неэффективно с точки зрения результата, но и опасно для здоровья.

От 12 до 15+ повторений - работа над силовой выносливостью (средний и небольшой вес). Также можно работать и без дополнительных нагрузок.