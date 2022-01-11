Кокосовое наслаждение: рецепт необычного белого горячего шоколада с ромом
Источник:BBC
Я пробовали вы когда-нибудь опьяняющий горячий шоколад? Этот напиток является результатом великолепного сочетания белого шоколада и кокосового рома.
Приготовить кокосовый горячий шоколад довольно легко, ведь вы потратите всего несколько минут. Пьянящий вкус напитка удивит всех ваших друзей!
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Рецепт горячего кокосового шоколада
Время приготовления: 10 минут.
Кокосовый шоколад / Фото iStock
Ингредиенты:
- 150 миллилитров цельного молока;
- 25 граммов белого измельченного шоколада;
- 25 миллилитров рома со вкусом кокоса (авторы рецепта использовали "Малибу");
- 1 чайная ложка мелко натертого темного шоколада;
- 1 чайная ложка кокосовой стружки.
Приготовление
Налейте молоко в небольшую кастрюлю и поставьте на средний огонь до кипения, помешивая, чтобы оно не пригорело. Снимите кастрюлю с огня.
Добавить белый шоколад и перемешать. Как только шоколад растает, поставьте кастрюлю снова на огонь, чтобы она прогрелась. Добавьте ром со вкусом кокоса и перелейте в кружку.
Украсьте черным шоколадом и кокосовой стружкой, если пожелаете.