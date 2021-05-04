Поэтому на первое время, пока не ознакомитесь с местными обычаями, лучше "держать руки при себе". Будьте готовы ко всему, что вас ждет в другом государстве. То-то же…

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"Расслабься"

Данный жест активно используют гавайцы. Его применяют при приветствии и прощании, выражении благодарности и как приглашение посерфить. Другое значение этого жеста связано с выражением hang loose – "расслабься".



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"У вас есть деньги?"

Если вы будете в Корее и увидите, что кто-то показывает вам такой жест – не удивляйтесь. Человек просто хочет узнать, есть ли у вас деньги.



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"Я тебя люблю"

Это популярный в США жест, обозначающий фразу I Love You – "я люблю тебя". Буква I – поднятый вверх мизинец, буква L состоит из большого и указательного пальцев, буква Y – с мизинца и большого пальца."



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"Я хочу в туалет" и еще 2 значения

В Индии поднятый вверх мизинец означает, что человек хочет срочно посетить уборную. Чаще всего его используют дети в детских садах и ученики начальной школы. Так они просят у воспитателя или преподавателя разрешения выйти в туалет.



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В европейских странах у этого жеста другое значение. Например, в бельгийском пабе с его помощью можно попросить официанта принести вам какой-нибудь местный напиток.

А в США поднятый мизинец показывают тому, кто ведет себя слишком пафосно.

"Да чтоб тебя ..."

Запомните: никогда не показывайте грекам поднятую вверх пятерню, если не хотите их обидеть. В Греции этот жест используют, когда по-настоящему злятся на другого человека. Особенно часто его можно увидеть среди водителей.



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"Я хочу тебе кое-что сказать"

Если грек касается указательным пальцем до своей нижней губы, он совсем не просит вас замолчать. В Греции это означает, что человек хочет, чтобы вы сейчас отошли в сторону и поговорили с ним в частной обстановке.



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"Счет, пожалуйста"

Многие посетители не знают, как вежливо попросить официанта принести счет. Для этого случая есть простой жест. Прежде всего установите визуальный контакт с официантом. Затем вытяните вперед одну руку ладонью вверх и представьте, что в другой руке у вас ручка. Сделайте движение, похожее на то, как люди подписывают документы. Этот жест особенно распространен в Испании, поэтому не стесняйтесь его использовать.



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"Желаю удачи", но не во Вьетнаме

Во многих странах этот жест используют, когда надеются на удачу. Но во вьетнамской среде у него другое значение. В этой стране пальцы скрещивают только очень грубые люди, которые хотят назвать собеседника паскудным человеком.



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