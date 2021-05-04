Поэтому на первое время, пока не ознакомитесь с местными обычаями, лучше "держать руки при себе". Будьте готовы ко всему, что вас ждет в другом государстве. То-то же…
Читайте также: Без рыбы и колы: 7 привычных для нас продуктов, которых не найти в магазинах некоторых стран
"Расслабься"
Данный жест активно используют гавайцы. Его применяют при приветствии и прощании, выражении благодарности и как приглашение посерфить. Другое значение этого жеста связано с выражением hang loose – "расслабься".
Фото getty
"У вас есть деньги?"
Если вы будете в Корее и увидите, что кто-то показывает вам такой жест – не удивляйтесь. Человек просто хочет узнать, есть ли у вас деньги.
Фото pinterest
"Я тебя люблю"
Это популярный в США жест, обозначающий фразу I Love You – "я люблю тебя". Буква I – поднятый вверх мизинец, буква L состоит из большого и указательного пальцев, буква Y – с мизинца и большого пальца."
Фото pexels
"Я хочу в туалет" и еще 2 значения
В Индии поднятый вверх мизинец означает, что человек хочет срочно посетить уборную. Чаще всего его используют дети в детских садах и ученики начальной школы. Так они просят у воспитателя или преподавателя разрешения выйти в туалет.
Фото wekkend
В европейских странах у этого жеста другое значение. Например, в бельгийском пабе с его помощью можно попросить официанта принести вам какой-нибудь местный напиток.
А в США поднятый мизинец показывают тому, кто ведет себя слишком пафосно.
"Да чтоб тебя ..."
Запомните: никогда не показывайте грекам поднятую вверх пятерню, если не хотите их обидеть. В Греции этот жест используют, когда по-настоящему злятся на другого человека. Особенно часто его можно увидеть среди водителей.
Фото instagram
"Я хочу тебе кое-что сказать"
Если грек касается указательным пальцем до своей нижней губы, он совсем не просит вас замолчать. В Греции это означает, что человек хочет, чтобы вы сейчас отошли в сторону и поговорили с ним в частной обстановке.
Фото pexels
"Счет, пожалуйста"
Многие посетители не знают, как вежливо попросить официанта принести счет. Для этого случая есть простой жест. Прежде всего установите визуальный контакт с официантом. Затем вытяните вперед одну руку ладонью вверх и представьте, что в другой руке у вас ручка. Сделайте движение, похожее на то, как люди подписывают документы. Этот жест особенно распространен в Испании, поэтому не стесняйтесь его использовать.
Фото pexels
"Желаю удачи", но не во Вьетнаме
Во многих странах этот жест используют, когда надеются на удачу. Но во вьетнамской среде у него другое значение. В этой стране пальцы скрещивают только очень грубые люди, которые хотят назвать собеседника паскудным человеком.
Фото pexels