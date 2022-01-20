Ключ к гениальной идее: чтобы стать креативнее, нужно просто походить по комнате

Существует утверждение, что креативность зависит от активности человека. Ведь сплошь и рядом во время движения людей посещают творческие идеи.

Движение помогает мыслить творчески – главное – иметь свободу передвижения. Даже простое хождение по комнате туда-сюда помогает придумывать что-то новое и неожиданное.

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Именно к таким выводам пришли ученые из Вюрцбургского университета. Для этого они провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Psychological Research.

В рамках исследования было проведено три эксперимента. В каждом из этих экспериментов 60 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет должны были решить задачу "альтернативного использования Гилфорда". То есть придумать как можно больше неординарных способов использования повседневных предметов, например, кирпича, зубной щетки, полотенец, карандаша и других.

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Во время первого эксперимента часть участников сидела, часть – ходила по комнате. С задачей лучше справилась вторая группа. В следующих двух испытаниях некоторые добровольцы ходили по комнате свободно, другие – по определенной траектории. Остальные либо сидели у экрана компьютера в одной и той же позе, либо могли двигаться, не вставая со стула.

Во время движения людей посещают творческие идеи / Фото из соцсетей

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Эти эксперименты показали, что креативность заметно снижалась в том случае, когда участники не могли свободно двигаться. Результативность участников исследователи оценивали по десятибалльной шкале. Так средняя оценка креативности при свободной ходьбе составила 7,2 балла, при ограниченном ходьбе по определенной траектории – 3,6, при свободном сидении – 7,1, а при ограниченном сидении – 3,1 балла.

Наше исследование показывает, что не движение само по себе помогает нам мыслить более гибко. За это отвечает свобода самоопределенных движений. То есть главное – возможность передвижения без внешних ограничений,

– объяснила нейробиолог доктор Барбара Гендель.

Чтобы стать креативнее, нужно просто походить по комнате / Фото кадр из фильма "Летающий цирк Монти Пайтона"

Ученые доказали, что присутствие любых ограничений значительно снижает показатели креативности. А возможно, это связано с тем, что творческое начало просто не терпит каких-либо шаблонов, как внешних, так и внутренних.