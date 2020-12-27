Что подарить мужу на Новый год 2021: 50+ оригинальных подарков
Процесс выбора подарка для людей, которых мы любим отнимает у нас много сил и энергии. Это связано с тем, что мы хотим выбрать лучший сюрприз, который точно понравится получателю. Особенно сложно выбрать сюрприз мужу, ведь принято считать, что подарок на Новый год способен изменить отношения любящих людей.
Идеи 24 подготовили для вас список лучших подарков для мужа. Теперь вам не придется тратить время на скучные поиски достойных товаров.
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Универсальные подарки мужу на Новый год
1. Часы
2. Галстук
3. Книги
4. Кошелек
Фото gift2u
5. Сумка
6. Ремень
7. Духи
Фото shafa
8. Изысканный алкоголь
9. Классическая одежда
10. Электробритва
Фото blog
11. Органайзер для кабелей
12. Набор для бритья или ухода за бородой
13. Шкатулка для часов
14. Обертка на паспорт
Фото woodpresent
Техника или гаджеты
15. Смарт часы или фитнес-браслет
16. Телефон
17. Видеорегистратор
18. Беспроводные наушники
Фото freepik
19. Колонка Bluetooth
20. Беспроводная зарядка
Фото bigfamily
21. Видеокарта
22. Жесткий диск
23. Электронная книга
Фото brd24
24. Графический планшет
Подарки на Новый год для комфорта мужа
25. Удобный халат
26. Оригинальный плед
Фото dubailad
27. Компьютерное кресло
Фото kulik-system
28. Стол для ноутбука
29. Термокружка
30. Оригинальные тапочки
31. Грелка
Фото iphones
32. Перчатки с сенсорными вставками
Прикольные подарки
34. Книга с историями о пиве
Фото pencilandspoon
35. Подушка в виде батона
Фото pikabu
36. Барный шейкер с рецептами и ингредиентами для любимого коктейля
37. Глобус-бар
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38. Магический шар
39. Вертолет на радиоуправлении
Фото rbc
40. Шлем для виртуальной реальности
Фото nanojam
Подарки на Новый год в соответствии с хобби мужа
41. Велосипед
42. Набор путешественника
43. Рыболовные снасти
44. Музыкальные инструменты
45. Игровая приставка
Фото coop-land
46. Спортивный инвентарь
47. Набор для барбекю
48. Мангал
Фото mss-u
49. Палатка
50. Фонарик
51. Настольные игры
52. Туристический рюкзак
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