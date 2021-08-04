Какую еду взять с собой в путешествие: крутые советы от диетолога

4 августа 2021 , 22:03
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Источник:

инстаграм Татьяны Лакусты

Когда мы собираемся в длительную дорогу, например, в другой город, важно, чтобы под рукой была еда. В таком случае не придется есть беляши или чебуреки на остановках.

Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

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Что взять с собой в поездку⠀

Первое, что нужно взять с собой, – несколько хладагентов и термосумку. Это позволит еде оставаться охлажденной в течение нескольких часов и не испортиться в пути. 
  • В длительную поездку нужно брать еду для сытости. Это позволит утолить голод и не есть бесконечно. Это белково-жировые продукты. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение.
  • Клетчатка даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀
  • Вода. Помните, что это должна быть именно вода, а не соки, газировка и пр. Особенно это касается детей. 

Не забывайте о порциях еды / Фото Pixabay

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  • В дорогу также подойдут: орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой.
Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".
  • Десерты также можно брать с собой. Но помните, что употреблять их следует после основной еды, а не вместо нее.

 

Автор: Наталя Бережна