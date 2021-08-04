Какую еду взять с собой в путешествие: крутые советы от диетолога

Когда мы собираемся в длительную дорогу, например, в другой город, важно, чтобы под рукой была еда. В таком случае не придется есть беляши или чебуреки на остановках.

Лучше заранее продумать рацион. Какие продукты стоит брать в путешествие, рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

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Что взять с собой в поездку⠀

В длительную поездку нужно брать еду для сытости. Это позволит утолить голод и не есть бесконечно. Это белково-жировые продукты. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение.

Это позволит утолить голод и не есть бесконечно. Это белково-жировые продукты. Например, бутерброд с мясом/фетой/твердым сыром/хумусом/паштетом или яйцо, жаренное в хлебе. Выбирайте на свое усмотрение. Клетчатка даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀

даст наполненность. Это могут быть: банан, яблоко, смородина, черешня, мелкие помидоры Черри, огурец, зелень.⠀ Вода. Помните, что это должна быть именно вода, а не соки, газировка и пр. Особенно это касается детей.

Первое, что нужно взять с собой, – несколько хладагентов и термосумку. Это позволит еде оставаться охлажденной в течение нескольких часов и не испортиться в пути.

Не забывайте о порциях еды / Фото Pixabay

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В дорогу также подойдут: орехи, углеводно-протеиновые батончики, сыр, кукуруза, отварной молодой картофель. По словам диетолога, это насытит с пользой.

Десерты также можно брать с собой. Но помните, что употреблять их следует после основной еды, а не вместо нее.