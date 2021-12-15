Какие фильмы помогут подтянуть английский: 15 лент по уровням
Источник:инстаграм Наталки
Да-да, и к изучению языка нужно подходить правильно. Если вы киноман, то с просмотром фильмов усвоение английского дастся вам в разы легче. Выбирайте ленту в соответствии со своим уровнем и развивайтесь вместе с Идеей 24!
То, что изучение английского по фильмам дает хорошие результаты, известно всем. Осталось только определиться с выбором и так, чтобы не прогадать с уровнем сложности и не отбить желание. Преподавательница Наталья немного упростила жизнь в этом плане. Она подготовила подборку кино для каждого уровня. Так что включайте фильм и прокачивайте свои языковые навыки!
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15 фильмов для изучения английского
Для базового уровня
- Forrest Gump (Форрест Гамп). Лексика в этом фильме не современна, но и говорят актеры не слишком быстро. Слова хорошо воспринимают на слух.
- The Holiday (Отдых по обмену). Хорошее кино о двух совершенно разных дамах, которые решили обменяться домами на каникулы. Фильм несложен для восприятия с точки зрения произношения и сложности слов.
Для среднего уровня
- Hitch (Правила съёма: Метод Хитча). Добрая американская комедия о любви с Уиллом Смитом в главной роли.
- The Social Network (Социальная сеть). Фильм о создании Facebook.
- Bride Wars (Война невест). Американская романтическая комедия.
- The Notebook (Дневник памяти). Романтическая драма с отличным английским.
- The Hangover (Мальчишник в Вегасе). Комедия, в которой много английских разговорных фраз.
Для выше среднего уровня
- The Matrix (Матрица). Научно-фантастический фильм, в котором встречаются уже сложные фразы.
- Bridget Jones's Diary (Дневник Бриджит Джонс). Кино с тонким английским юмором.
- Cruella (Круэлла). Фильм с идеальным британским произношением.
- Morning Glory (Доброе утро). Хорошая комедия с интересным английским.
Для самого высокого уровня
- The Theory of Everything (Вселенная Стивена Хокинга). Фильм основан на реальных событиях.
- The Imitation Game (Игра в имитацию). Американский исторический триллер 2014 года о британском математике.
- Limitless (Области тьмы). Американский фантастический триллер.
- The King's Speech (Король говорит!). Еще один фильм с британским упором.
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Смотрите любимые фильмы на английском / Фото unsplash
Текст публикации Наталки:
Полезный английский топ подъехал. Почему фильмы?
Мой стиль вечеринки – делать все по кайфу. Так же и в изучении языка – если к радости, то речь дается легче. Знаю, что многим нравится смотреть кино. Факт: если смотреть кино в подлиннике, можно еще и очень хорошо прокачаться. Разделение на уровне условное и авторское.