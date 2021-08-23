Какие бутерброды приготовить на завтрак: 4 крутых варианта от Аниты Луценко

Бутерброды могут стать отличным началом дня и зарядить необходимой энергией. Конечно же, речь идет о полезных вариантах.

Для приготовления понадобится минимум времени и совсем немного продуктов. 4 варианта вкусных бутербродов назвала фитнес-тренер Анита Луценко.

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Какие бутерброды приготовить

Классическая брускетта с помидорами и базиликом

Вкусные помидоры мелко нарезаем, добавляем ароматный базилик и берем хрустящую чиабатту (ее необходимо подсушить на сухой сковороде). Солим и перчим.

Брускетта с авокадо и вялеными томатами

Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда

Хлеб намазываем вкусным сливочным сыром, добавляем авокадо, нарезанное слайдами, и вяленые томаты.

Бутерброды могут быть полезными и вкусными / Фото Pixabay

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Брускетта с овощами и курицей

Курицу нужно отварить. Добавляем также свежий огурец, кабачок или перец, приготовленные на гриле.

Брускетта с рикоттой, редисом и рукколой

Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность рикотты – все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба, сбрызнутого оливковым маслом,

– отметила Анита Луценко.

Бутерброды станут отличным началом дня / Фото Pixabay

Текст публикации Аниты Луценко:

Как не крути, а бутерброд, крутон, брускетта – это удобно и вкусно, и быстро.

Варианты:

1. Классическая брускетта с помидорами и базиликом.

Вкусные помидоры (мелко порезать), ароматный базилик, хрустящая чиабатта (подсушить на сухой сковороде). Соль, перец.

2. Брускетта с авокадо и вялеными томатами.

Вкусный сливочный сыр в качестве намазки на хлеб, вяленые томаты + авокадо слайдами.

3. Брускетта с овощами и курицей.

Отварная курица. Огурец, кабачок или перец-гриль.

4. Брускетта с рикоттой, редисом и рукколой.

Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность рикотты – все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба, сбрызнутого оливковым маслом.