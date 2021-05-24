Этика байкеров: правила поведения среди своих

В каждой субкультуре действуют свои правила и обычаи, обязательные для всех ее представителей. Это касается и байкеров. Несмотря на внешнюю брутальность, жажду приключений и презрение к страху, все байкеры строго блюдут этические нормы своего безумного сообщества.

Сегодня мы расскажем вам о важнейших канонах, которые настоящий байкер не нарушит ни при каких обстоятельствах.

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Сначала каждый должен понять, что мотоциклист и байкер – это не один и тот же человек. Мотоциклист – это человек, который использует мотоцикл как средство передвижения. Тогда как байкер – это человек, который с особым трепетом относится к своему железному другу.

Для байкера мотоцикл – это стиль или даже смысл жизни, а для мотоциклиста – лишь средство передвижения.

Байкерство – это стиль жизни / Фото Nashkiev

Все байкеры знают о существовании так называемого мотобратства, то есть другими словами речь идет об особом отношении байкеров друг к другу. Ранее это понятие употреблялось в более узком смысле, но со временем оно приобрело несколько иное значение.

Как здороваются байкеры

Приветствие байкеров – это любые понятные и логичные действия, которые проявляются в случае, если кто-то из байкеров хочет поздороваться. Это могут быть различные сигналы или мигание фар. Все зависит от конкретной ситуации и самого байкера, ведь мало кто хочет нарушать правила, бездумно нажимая сигнал.

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Самый распространенный вариант поздравления – поднятие руки так, чтобы водитель другого мотоцикла увидел это.

Поднятая рука – самый распространенный способ приветствия среди байкеров / Фото Sheandmoto

В связи с тем, что на большой скорости такое приветствие может привести к аварийной ситуации, байкеры некоторых стран любят здороваться, слегка отодвигая ногу в сторону.

В основном в небольших городах или странах байкеры здороваются друг с другом. Но принято считать, что владельцы дорогих байков зачастую не здороваются с владельцами мотоциклов средней стоимости. Такое мнение бытует среди байкеров, но все, вероятно, зависит не только от вида транспорта, но и от самого человека.

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Просьба о помощи

Достаточно часто байкеры, замечая владельца двухколесного железного друга на обочине, останавливаются и предлагают свою помощь. Для того чтобы показать, что мотоциклист попал в беду и нуждается в помощи, на заднее колесо байка он должен положить шлем.

Шлем на байке может символизировать просьбу о помощи / Фото Pixabay

Традиции и приметы байкеров

Все традиции и приметы байкеров вполне логичны и имеют определенный смысл. За исключением одной. Все байкеры считают, что в ситуации, когда на землю упал шлем, на байкера ждет неприятность. В таких случаях многие суеверные байкеры плюют в место падения и по желанию топчутся там.

Все байкеры садятся на своего железного коня исключительно с левой стороны, что вполне логично, поскольку боковые упоры на мотоциклах находятся именно слева.

Перед дальней дорогой байкеры обязательно обходят свое средство передвижения и заглядывают в бак с горючим. Что тоже вполне логично.

В байкеров есть свои традиции / Фото Motoklas