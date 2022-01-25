Эти 8 шагов помогут вам спать на час дольше
Источник:инстаграм Оливии Ареццоло
А вы тоже в выходные пытаетесь выспаться на неделю вперед? К сожалению, энергия так не скапливается. А вот спать каждый день немного дольше – вполне реально.
Кто бы ни хотел оттянуть момент звонка будильника? Эксперт из сна Оливия Ареццоло рассказала, как спать на целый час дольше. Свой способ она разработала на базе научных исследований.
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8 шагов к крепкому сну
- Спальня только для сна. Эта комната у вас должна ассоциироваться со спокойствием и отдыхом.
- Старайтесь минимизировать воздействие ультрафиолетового излучения хотя бы за 2 часа до сна. Для этого лучше отложить все гаджеты на следующее утро, а тем временем можно почитать любимую книгу.
- Распылите лаванду на подушки или по всей комнате, чтобы расслабиться.
- Чтобы еще больше расслабиться, за 45 – 60 минут до сна сходите в душ или примите теплую ванную.
- Заварите ромашковый чай. Этот напиток также способствует успокоению.
- Принимайте добавки магния и Омега-3, чтобы помочь расслабить мышцы и снизить тревожность.
- Попытайтесь медитировать.
- Упражняйте глубокое дыхание, ведь это облегчает сон.
Недавнее исследование показало, что добавки Омега-3 без каких-либо других изменений могут помочь человеку поспать дополнительный час. Они уменьшают тревожность на 20%, поскольку дефицит этого компонента может способствовать недостатку мелатонина, гормона сонливости, – говорит Оливия.
Также эксперт добавила, что Омега-3 содержится в жирной рыбе (лосось, скумбрия, тунец, сардина), семенах конопли и орехах.Важно! Перед употреблением любых добавок проконсультируйтесь со своим врачом!
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Текст публикации Оливии Ареццоло:
Получите на 1 час больше сна.
Исследование показывает, что Омега-3 может помочь вам спать на 1 час больше каждую ночь.
Низкий уровень Омега-3 может привести к дефициту мелатонина.
Мелатонин – гормон сонливости – помогает быстро уснуть и является залогом крепкого сна.
Омега-3 тоже идеально подходит для уменьшения тревоги: исследования показывают, что этот показатель падает на 20% при употреблении добавок.