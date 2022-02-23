Экспресс-тренировка на все тело: видео 15-минутного комплекса упражнений

23 февраля 2022 , 11:01
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Андрея Хомицкого

Есть желание позаниматься, но не хватает времени? Эта быстрая тренировка не займет у вас больше 15 минут. Хватит искать отговорки и айда работать над телом мечты!

Короткие тренировки – спасение для тех, кто живет в безумном ритме, ведь найти 10 – 15 минут на занятие можно даже в самый насыщенный день. Если у вас мало времени, но вы полны энергии, включайте тренировки со звездным тренером Андреем Хомыцким и повторяйте упражнения по спортсменом. Такой формат поможет поддерживать мускулы в тонусе, а в работу будет задействовано все тело.

И еще Громкие кинопремьеры онлайн: новинки Warner Bros теперь будут доступны на OLL.TV

15 минутная экспресс-тренировка на все тело

  • Джампинг Джек: 30 секунд;
  • Двойной присед: 30 секунд;
  • Боковая планка: по 30 секунд на каждую сторону;
  • Выпад назад с выносом колена: 30 секунд;
  • Х-пресс + "скалолаз": 30 секунд;
  • Упражнение на пресс "велосипед": 30 секунд;
  • Ягодичный мостик: 30 секунд;
  • Упражнение на косые мышцы живота в планке: 30 секунд.
Совет от тренера: все упражнения выполняйте по три круга.

Читайте также Как заставить ягодицы расти: 2 секрета от фитнесс-тренера

Если вы киноман, ценящий качественную картинку, тогда вам на OLL.TV. Здесь каждый найдет, что посмотреть. В каталоге OLL.TV более 15 000 фильмов и сериалов в безупречном качестве, украинские и зарубежные телеканалы, прямые трансляции спортивных событий и многое другое!

Текст публикации Андрея Хомицкого:

Если у вас мало времени, но вы полон энергии, тогда включитесь на максимум и выполните три круга этих упражнений по 30 сек. Угнали! 15 минутная экспресс-тренировка без дополнительного оборудования на все тело.

Джампинг Джек
Двойной присед
Боковые планки 30*2
Выпад назад с выносом колена
Х-пресс + скалолаз
Вело-пресс
Ягодичный мостик
Косые в планке

Автор: Назарій Сорока