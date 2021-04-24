На его работы невозможно смотреть без улыбки. Некоторые изображения до и после показывают, насколько артинсталляции могут трансформировать скучное городское пространство в захватывающий мир.

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Обычно Том Боб работает в Нью-Йорке, но он также раскрывает свое творчество и в других местах.



Веселое граффити Тома / коллаж 24 канала

Умное уличное искусство

Том пытается найти подходящее место, чтобы раскрыть их творческий потенциал. Будь то крышка люка, трубы или множество шлангов, висящих на стене – для художника каждый из этих обыденных элементов имеет задатки чего-то впечатляющего.

Моя цель – превратить уличные предметы в веселых причудливых персонажей, создавая эмоции счастья и чуда,

– говорит Том.



Мышка и сыр / коллаж 24 канала

Боб отказывается просто жить в мире, он переделывает его и прекрасно персонализирует свое скучное окружение. Красочные, счастливые, игривые, яркие и удивительные персонажи или животные заставляют людей остановиться и улыбнуться. Похоже, он нашел идеальный способ разбудить ребенка, который дремлет внутри каждого из нас.



​Радужная шляпа / коллаж My Modern Met

Обычно Том Боб работает в Нью-Йорке, но он также раскрывает свое творчество в других местах. Перед ним нет ничего безопасного! Он нашел идеальный способ разбудить душу ребенка в каждом из нас!



Червь в Яблоке / коллаж My Modern Met

Крутое уличное граффити Боба



Муравьед / Коллаж My Modern Met



Мужчина в очках / коллаж My Modern Met



Девочка кушает картошку фри / коллаж My Modern Met



Расплющенный гном / коллаж My Modern Met



Лакомится шоколадом / коллаж My Modern Met



Барт из "Симпсонов" / коллаж My Modern Met



Клоун / Коллаж My Modern Met



Музыкант / Коллаж My Modern Met



Влюбленные змеи / коллаж My Modern Met



Белочка с орехом / коллаж My Modern Met



Персонаж фильма "Пираты Карибского моря" / коллаж My Modern Met



Девочка релаксирует / коллаж My Modern Met