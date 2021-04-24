На его работы невозможно смотреть без улыбки. Некоторые изображения до и после показывают, насколько артинсталляции могут трансформировать скучное городское пространство в захватывающий мир.
К теме Дорогая ошибка: посетители выставки испортили граффити стоимостью 440 тысяч долларов
Обычно Том Боб работает в Нью-Йорке, но он также раскрывает свое творчество и в других местах.
Веселое граффити Тома / коллаж 24 канала
Умное уличное искусство
Том пытается найти подходящее место, чтобы раскрыть их творческий потенциал. Будь то крышка люка, трубы или множество шлангов, висящих на стене – для художника каждый из этих обыденных элементов имеет задатки чего-то впечатляющего.
Моя цель – превратить уличные предметы в веселых причудливых персонажей, создавая эмоции счастья и чуда,
– говорит Том.
Мышка и сыр / коллаж 24 канала
Боб отказывается просто жить в мире, он переделывает его и прекрасно персонализирует свое скучное окружение. Красочные, счастливые, игривые, яркие и удивительные персонажи или животные заставляют людей остановиться и улыбнуться. Похоже, он нашел идеальный способ разбудить ребенка, который дремлет внутри каждого из нас.
Радужная шляпа / коллаж My Modern Met
Обычно Том Боб работает в Нью-Йорке, но он также раскрывает свое творчество в других местах. Перед ним нет ничего безопасного! Он нашел идеальный способ разбудить душу ребенка в каждом из нас!
Червь в Яблоке / коллаж My Modern Met
Крутое уличное граффити Боба
Муравьед / Коллаж My Modern Met
Мужчина в очках / коллаж My Modern Met
Девочка кушает картошку фри / коллаж My Modern Met
Расплющенный гном / коллаж My Modern Met
Лакомится шоколадом / коллаж My Modern Met
Барт из "Симпсонов" / коллаж My Modern Met
Музыкант / Коллаж My Modern Met
Влюбленные змеи / коллаж My Modern Met
Белочка с орехом / коллаж My Modern Met
Персонаж фильма "Пираты Карибского моря" / коллаж My Modern Met