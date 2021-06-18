Яичную скорлупу можно есть и не только: 7 полезных лайфхаков

Яйца в нашем меню чуть ли не каждый день. И алгоритм наших действий каждый раз один и тот же: яйцо – в блюдо, а скорлупу куда? Да, в мусорное ведро. И совершенно зря! Ведь яичная скорлупа – вовсе не мусор, а невероятно полезная для здоровья и хозяйства штука.

Мы собрали убедительные аргументы для "реабилитации" яичной скорлупы. Уже в ближайшие дни вы сами сможете убедиться в ее пользе. Но перед использованием не забудьте скорлупу промыть от остатков белка, обдать кипятком и хорошо просушить.

Читайте также Новые награды Zubrowka: история успеха самого титулованного алкогольного бренда

Отбеливание вещей

Яичной скорлупой отбеливают белье. Нужна только белая скорлупа. Измельчите скорлупу в порошок, наполните ею тряпичный мешочек, завяжите крепко и положите в барабан стиральной машины при стирке белых вещей.



Фото realsimpl

Прозрачный бульон

Добавьте к горячему бульону измельченную скорлупу и взбитый в пену белок. Доведите до кипения и прокипятите на медленном огне 5 минут, помешивая. А потом процедите бульон через марлю. Идеально чистый бульон готов.





Фото foodig

Лекарство против изжоги

Размешайте 2 чайные ложки порошка яичной скорлупы в стакане молока и выпейте. Эффект будет точно.



Фото frepik

Крепкие ногти

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Яичная скорлупа содержит большое количество кальция. Треть чайной ложки порошка из яичной скорлупы в день – и ногти не узнаете.



Фото frepik

Удобрение для огорода

Яичные скорлупы – это блестящий способ добавления кальция в компост. Поскольку скорлупа яиц имеет очень высокое соотношение поверхности и объема, она разлагается очень быстро.



Фото reddit

Нежный вкус кофе

Чтобы кофе получился вкуснее, при заваривании добавьте щепотку порошка из яичной скорлупы. Вкус станет насыщенным, а горечь исчезнет.



Фото fooding

Свечи handmade

Из обычных восковых свечей и яичной скорлупы можно сделать свечи handmade.



Фото reddit