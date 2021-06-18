Яичную скорлупу можно есть и не только: 7 полезных лайфхаков

Яйца в нашем меню чуть ли не каждый день. И алгоритм наших действий каждый раз один и тот же: яйцо – в блюдо, а скорлупу куда? Да, в мусорное ведро. И совершенно зря! Ведь яичная скорлупа – вовсе не мусор, а невероятно полезная для здоровья и хозяйства штука.
Мы собрали убедительные аргументы для "реабилитации" яичной скорлупы. Уже в ближайшие дни вы сами сможете убедиться в ее пользе. Но перед использованием не забудьте скорлупу промыть от остатков белка, обдать кипятком и хорошо просушить.
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Отбеливание вещей
Яичной скорлупой отбеливают белье. Нужна только белая скорлупа. Измельчите скорлупу в порошок, наполните ею тряпичный мешочек, завяжите крепко и положите в барабан стиральной машины при стирке белых вещей.
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Прозрачный бульон
Добавьте к горячему бульону измельченную скорлупу и взбитый в пену белок. Доведите до кипения и прокипятите на медленном огне 5 минут, помешивая. А потом процедите бульон через марлю. Идеально чистый бульон готов.
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Лекарство против изжоги
Размешайте 2 чайные ложки порошка яичной скорлупы в стакане молока и выпейте. Эффект будет точно.
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Крепкие ногти
Яичная скорлупа содержит большое количество кальция. Треть чайной ложки порошка из яичной скорлупы в день – и ногти не узнаете.
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Удобрение для огорода
Яичные скорлупы – это блестящий способ добавления кальция в компост. Поскольку скорлупа яиц имеет очень высокое соотношение поверхности и объема, она разлагается очень быстро.
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Нежный вкус кофе
Чтобы кофе получился вкуснее, при заваривании добавьте щепотку порошка из яичной скорлупы. Вкус станет насыщенным, а горечь исчезнет.
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Свечи handmade
Из обычных восковых свечей и яичной скорлупы можно сделать свечи handmade.
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