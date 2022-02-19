Яичница по-арабски: приготовьте шакшуку по альтернативному рецепту
Источник:инстаграм Наталии Макиенко
Мы продолжаем делиться с вами интересными рецептами блюд, которые готовятся просто, но от этого не менее вкусны. На этот раз рассказываем, как сделать так, чтобы шакшука обрела новый вкус
В первую очередь скажем, что шакшука – традиционное еврейское блюдо из яиц, хотя родиной его считается северная Африка. Согласно классическому рецепту, яйца должны не жариться на сковороде, а тушиться вместе с овощами и специями.
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В конце концов, вариаций рецептов множество. И у нас тоже несколько измененный способ приготовления. Рассказала о нем диетолог Наталья Макиенко. Мы же добавим, что это блюдо идеально тем, что подходит для любого приема пищи. Ним можно сытно позавтракать, пообедать и даже поужинать. Так что приступать к приготовлению можно тогда, когда вам удобно.
Альтернативный рецепт яичницы шакшуки
Ингредиенты:
- Яйца – 2 штуки;
- Лук репчатый – 0,5 головки;
- Помидоры – 3 штуки среднего размера;
- Томатная паста – 3 столовые ложки;
- Зира – 0,5 чайной ложки;
- Соль, перец и зелень – по вашему вкусу;
- Масло для жарки.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте мелкими кубиками и отправьте жариться в сковороду.
- Тем временем снимите с помидоров кожицу и тоже нарежьте кубиками. Добавьте их в лук и жарьте еще 2 – 3 минуты.
- Затем добавьте томатную пасту, специи, соль и тушите еще 10 минут.
- Отварите яйца-пашот отдельно и выложите их на уже готовое овощную основу.
Приятного аппетита!
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Шакшука по рецепту Натали Макиенко / Фото instagram
Текст публикации Натальи Макиенко:
Новый рецепт. Хочу поделиться рецептом шакшуки – это блюдо из яиц. Я узнала о ней в Израиле и с тех пор готовлю, но в своем варианте. Шакшука подходит как для сытного завтрака, так и для ужина (только без хлеба).
На 1 порцию понадобится:
Яйца – 2 шт
Лук репчатый – ½ головки
Томаты – 3 шт среднего размера
Томатная паста – 3 ст. л.
Зира – ½ ч. л.
Рафинированное масло оливковое (потому что его можно нагревать) или гхи – ½ ст. л.
Розовая соль и зелень по вкусу
Готовим:
Томаты ошпариваем и снимаем кожицу, нарезаем их кусочками.
Лук мелко нарезаем и обжариваем на смазанной сковороде, добавляем туда же томаты. Обжариваем еще 2-3 минутки.
Добавляем томатную пасту, специи, соль и тушим около 10 минут.
Далее возможны два варианта:
Яйца можно отварить отдельно и выложить сверху протушенной томатно-луковой основы (яйца-пашот).
А можно разбить яйца и отделить белки от желтков. Вливаем белки в овощную смесь и перемешиваем. Затем в овощной смеси производим углубление ложкой и вливаем туда желтки. Тушим до готовности белка – минимум 3-4 минуты.