Ягодная галета для тех, кто худеет: как вкусно приготовить

Если вы постоянно худеете – этот рецепт для вас! Невероятно вкусная галета с ягодами не оставит равнодушным никого.

Готовится она довольно быстро, а неповторимый аромат вы запомните надолго. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Полезная ягодная галета

Ингредиенты (на 3 штуки):

Цельнозерновая мука – 250 грамм.

Кипяток – 80 миллилитров.

Кокосовое масло – 40 грамм.

Соль – щепотка.

Яичный желток – 1 штука.

Разрыхлитель – ½ чайной ложки.

Свежие ягоды – 150 грамм.

Подсластитель (стевия или эритрол) – 1 чайная ложка без горки.

Кунжут (для украшения).

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Галету можно приготовить с различными ягодами / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Смешиваем муку, разрыхлитель, кипяток, соль и растопленное масло.

Замешиваем тесто и убираем его в холодильник на 15 минут.

Достаем тесто, делим на 3 части. Раскатываем круги.

На тесто выкладываем ягоды и посыпаем их подсластителем.

Заворачиваем тесто в галету, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 – 40 минут.

Готовые галеты украшаем свежими ягодами и наслаждаемся невероятным вкусом и ароматом!

Вкусная выпечка отлично подойдет на завтрак / Фото из инстаграма Марины Боржемской