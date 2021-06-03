Как из подручных материалов сделать запасной ключ

Иногда случаются ситуации, когда нужно сделать дубликат ключа, а возможности посетить мастера нет. В таких случаях можно самостоятельно сделать запасной ключ из подручных материалов.

Это простой процесс, который требует точности и сосредоточенности. Зная такой классный лайфхак, вы за несколько минут самостоятельно сделаете ключ, идентичный оригинальному.

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Для изготовления ключа из подручных материалов понадобятся:

оригинал ключа,

клейкая лента или скотч,

зажигалка,

крышка из консервной банки,

ножницы для резки металла или обычные острые ножницы.

Всего за несколько этапов вы сможете изготовить ключ из подручных средств:

Сначала нагреваем оригинальный ключ на огне и когда он почернеет откладываем, пока не остынет. После этого к тонкой клейкой ленты или скотчу прикладываем ключ так, чтобы на ленте остался точный черный след от оригинального ключа. Аккуратно отклеиваем ленту, а затем прикладываем ее к крышке консервной банки. Специальными или обычными острыми ножницами максимально точно вырезаем из металлической крышки ключ в соответствии с узором на ленте. Ну вот и все! Ключ готов.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

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Такой вариант ключа не советуем использовать часто, ведь в результате можно сломать сам замок. Однако в непредвиденных ситуациях такой лайфхак вас сможет выручить.

Подробнее о том, как сделать ключ из подручных средств смотрите в видео: