Как из духовки: как хранить и разогревать пиццу после приготовления

Свежая домашняя пицца только что из печи особенная на вкус. Ее приготовление занимает много времени, поэтому всегда хочется сделать больше и оставить на следующий день.

Но как правильно хранить и греть пиццу? Идеи 24 делятся полезными советами, которые позволят наслаждаться вкусной пиццой еще несколько дней.

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Как правильно хранить пиццу

Обычно мы съедаем пиццу сразу после приготовления, ведь она уже не так вкусна на второй день. Однако есть секреты, которые помогут сохранить вкус пиццы и хрустящую корочку.

Срок хранения пиццы:

Без холодильника – максимум 2 – 6 часов.

В холодильнике – до 2 суток.

В замороженном виде – не более 6 месяцев.

Как сохранить пиццу теплой



Как сохранить пиццу теплой / Фото Pinterest

Если ваши гости опаздывают, а пицца уже готова, воспользуйтесь этими советами, чтобы сохранить тепло дольше.

Чтобы пицца не пересыхала, поставьте в духовку емкость с водой. Так влага будет испаряться и тесто останется мягким.

Хорошо заверните пиццу в фольгу, чтобы не оставалось зазоров, а сверху накройте прочной тканью.

Если вы хотите взять с собой свежую пиццу на природу, разрежьте ее на кусочки и сложите в контейнер, который можно поставить в термосумку.

Как хранить пиццу в холодильнике

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Храните пиццу в контейнерах / Фото Pinterest

Если вы приготовили больше пиццы, чем планировали съесть, лишние кусочки можно поставить в холодильник. Сложите ее в контейнер, застелив поверхность бумажными салфетками. Так она останется свежей. Срок годности готовой пиццы в холодильнике – до 2 суток, но при правильной упаковке.

Можете завернуть кусочки порционно в пищевую пленку или фольгу, так ее удобнее хранить и греть.

Как хранить замороженную пиццу

В супермаркетах часто можно найти замороженную пиццу, то почему же не положить в морозильную камеру домашнюю. Не рекомендуем морозить сырое дрожжевое тесто, ведь потом оно может плохо пропечься. Лучше положить в морозильную камеру уже готовую основу.

Замотайте пиццу пищевой пленкой и положите в пластиковый контейнер. Ее можно хранить в морозильной камере до 6 месяцев.

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Как разогреть пиццу

Способ 1

Застелите форму пергаментной бумагой, разогрейте духовку до 200 градусов по Цельсию и оставьте там пиццу на 5 – 7 минут. Так вы вернете ей хрустящую корочку. Вы можете также нарезать еще овощей, добавить сверху сыра и смазать края маслом.



Разогрейте пиццу в духовке / фото Wikihow

Способ 2

Поставьте пиццу в микроволновку и накройте специальной крышкой. Оставьте ее на 1 минуту и ​​наслаждайтесь.



Пиццу можно разогреть в микроволновке / фото Wikihow

Способ 3

Готовую пиццу можно разогреть на сковороде. Добавьте сыра, накройте ее крышкой и оставьте на маленьком огне на 7 – 10 минут.



Используйте сковороду для разогрева пиццы / фото Wikihow