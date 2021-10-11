Имбирная свинина с яблоками: оригинальный рецепт стейка на ужин
Источник:инстаграм Андрея Невского
Порадуйте сегодня себя и родных особым ужином: приготовьте дома свиные стейки с яблоками. Необычное сочетание вкусов покорит каждого.
Согласны, мясом с фруктами сегодня особенно никого не удивите. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая при этом само мясо. В нашем случае это стейки из свинины в сочетании с яблоками и имбирным соусом. Как приготовить вкусный ужин, рассказал диетолог Андрей Невский.
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Свиной стейк с яблоками: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- свинина – 400 граммов;
- молотый имбирь – 5 граммов;
- соус соевый – 45 граммов;
- яблоко – 2 штуки;
- соль, перец, приправы, кунжут – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Порезанную свинину поставьте мариноваться с имбирем и соевым соусом.
- Тем временем подготовьте яблоки: нарежьте их кружочками и очистите от семян.
- Форму для запекания застелите фольгой, тогда выложите мясо, а сверху – яблоки. Закройте все фольгой.
- Отправьте блюдо запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Я, как вы уже догадались, считаю, что можно и нужно есть разные, в том числе любимые продукты. Наше любимое мясо - свинина, поэтому большинство мясных блюд у нас с жирной и сочной лопатки. Вы можете выбирать куски более диетические.
Ингредиенты:
свинина, 400 г
молотый имбирь, 5 г
соус соевый, 45 г
яблоко, 2 шт.;
соль, перец, приправы, кунжут по вкусу.
Приготовление:
Порезанную свинину замариновать в смеси имбиря и соевого соуса.
Яблоко нарезать кружочками и очистить от семян.
На форму для запекания положить фольгу, выложить мясо, сверху положить яблоки, закрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут при температуре 220 градусов.
Вытащить из духовки, дать постоять 5 минут, посыпать при желании кунжутом.
На гарнир мы сварили рис и тоже полили его соевым соусом. Было вкусно!
Готовили по книге рецептов, но взяли лопатку вместо корейки и не стали есть печеные яблоки. Поэтому калорийность нашей блюда примерно равна калорийности простой запеченной свиной лопатки.
КБЖУ блюда из книги рецептов на 100 г: 218/9/18 / 5.2.
Приятного аппетита!