Имбирная свинина с яблоками: оригинальный рецепт стейка на ужин

Порадуйте сегодня себя и родных особым ужином: приготовьте дома свиные стейки с яблоками. Необычное сочетание вкусов покорит каждого.

Согласны, мясом с фруктами сегодня особенно никого не удивите. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая при этом само мясо. В нашем случае это стейки из свинины в сочетании с яблоками и имбирным соусом. Как приготовить вкусный ужин, рассказал диетолог Андрей Невский.

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Свиной стейк с яблоками: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

свинина – 400 граммов;

молотый имбирь – 5 граммов;

соус соевый – 45 граммов;

яблоко – 2 штуки;

соль, перец, приправы, кунжут – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Порезанную свинину поставьте мариноваться с имбирем и соевым соусом. Тем временем подготовьте яблоки: нарежьте их кружочками и очистите от семян. Форму для запекания застелите фольгой, тогда выложите мясо, а сверху – яблоки. Закройте все фольгой. Отправьте блюдо запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

вытянув готовое блюдо из духовки, дайте постоять ему 5 минут.

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Текст публикации Андрея Невского:

Я, как вы уже догадались, считаю, что можно и нужно есть разные, в том числе любимые продукты. Наше любимое мясо - свинина, поэтому большинство мясных блюд у нас с жирной и сочной лопатки. Вы можете выбирать куски более диетические.

Ингредиенты:

свинина, 400 г

молотый имбирь, 5 г

соус соевый, 45 г

яблоко, 2 шт.;

соль, перец, приправы, кунжут по вкусу.

Приготовление:

Порезанную свинину замариновать в смеси имбиря и соевого соуса.

Яблоко нарезать кружочками и очистить от семян.

На форму для запекания положить фольгу, выложить мясо, сверху положить яблоки, закрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут при температуре 220 градусов.

Вытащить из духовки, дать постоять 5 минут, посыпать при желании кунжутом.

На гарнир мы сварили рис и тоже полили его соевым соусом. Было вкусно!

Готовили по книге рецептов, но взяли лопатку вместо корейки и не стали есть печеные яблоки. Поэтому калорийность нашей блюда примерно равна калорийности простой запеченной свиной лопатки.

КБЖУ блюда из книги рецептов на 100 г: 218/9/18 / 5.2.

Приятного аппетита!