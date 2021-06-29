Сушеф "Адской кухни" Никита Ефанов раскрыл секрет идеального маринада для шашлыка и назвал типичные ошибки, которые мы делаем в приготовлении этого блюда. Уверены, что даже искушенные гурманы, которые любят готовить мясо на мангале, будут удивлены.

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Как правильно мариновать мясо на шашлык

По словам Никиты Ефанова, ошибочно думать, что маринад – это только способ добавить другого вкуса мясу. На самом деле благодаря маринаду мы осуществляем первичную антимикробную обработку.

Но как не испортить шашлык и сделать безупречный праздник на природе – раскрываем все секреты.

Кислота должна быть в маринаде

Сушеф рекомендует добавлять в маринад кислоту. К примеру, уксус, вино или соевый соус.

"Маринование происходит на молекулярном уровне, поэтому хорошо, когда в смеси является кислота, которая может помочь волокнам актина разбухнуть, а коллагена – раствориться. Именно поэтому многие маринадов содержат кислоты – чаще всего уксусную (например, в вине или уксусе), лимонную и молочную. Кислую среду имеет и соевый соус, а также соус терияки – они содержат большое количество пироглутаминовои кислоты, а также янтарной, лимонной, муравьиной и уксусной", – рассказал Никита Ефанов.



Добавьте в маринад кислоты / Фото Shutterstock

В вине мясо маринуется быстрее

Часто для приготовления маринада остается мало времени. И чтобы мясо было сочным и нежным на вкус – замаринуйте его в вине.

"Скорость, с которой происходит маринования мяса, также зависит от состава маринада. Например, было обнаружено, что наличие спирта ускоряет этот процесс. Это связано с тем, что липидная оболочка клеток лучше растворяется в спирте, чем в воде. Также свою роль в смягчении жаркого играют различные вспомогательные вещества, такие как танины в вине и пиве", – добавил сушеф.

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Часы маринования могут пойти не на пользу

Существует мнение, что маринование шашлыка – это уже способ размягчить мясо. Однако, как утверждает Никита Ефанов, на самом деле это не так, потому что все зависит от многих факторов. Часто от того, что люди маринуют мясо в течение нескольких часов, шашлык становится слишком жестким.

В некоторых ситуациях при чрезмерном процессе (в присутствии слишком большого количества кислоты или спирта) ткани теряют воду и становятся жесткими. Поэтому я не советую делать слишком концентрированный маринад и держать в нем мясо более 5 – 8 чесов,

– добавил он.

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Чем меньше ингредиентов – тем лучше

Если вы планируете совместить в маринаде все специи для мяса, которые есть на вашей кухне, велик риск, что шашлык будет невкусным.

"Не кладите в маринад слишком много компонентов, так как этим вы только испортите продукт. Как говорил один шеф: "Все продукты изначально идеальны, задача повара – не испортить их". Кстати, специями можно посыпать куски уже после жарки, а соусы использовать отдельно", – поделился Никита Ефанов.

Забудьте о майонез

Если же вы – любитель майонеза, советуем отказаться от его добавления в маринад. По словам Никиты Ефанова, это только испортит блюдо, ведь на огне майонез будет гореть, добавляя специфического привкуса мясу.

Я точно не советую заливать свежину майонезом вперемешку с кетчупом и смесью специй для мяса. Когда положите шашлык на огонь, это все сгорит. Вряд ли вы получите то удовольствие от блюда, которого ожидаете,

– заверил кулинар.



Шашлык пригорит, если добавить в маринад майонез / Фото Unsplash

Рецепт идеального маринада от сушеф

Так как лучше мариновать мясо для шашлыка – свои секреты охотно раскрыл Никита Ефанов. Если вы готовите на мангале свинину , кроме соли и перца, выберите всего 3 ингредиенты для маринада:

молочную сыворотку

минеральную воду

натертую на мелкой терке лук.