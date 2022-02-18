Идеальное дополнение к любому гарниру: приготовьте гуляш по рецепту с 50-х годов

18 февраля 2022 , 15:05
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Источник:

инстаграм Правильное питание

Гуляш у нас часто ассоциируется с домашней кухней. Но это блюдо родом из Венгрии. И у нас есть интересный вариант рецепта с 1956 года.

Гуляш – это одно из самых вкусных и сытных блюд, которое можно приготовить из мясной мякоти. Подойдет любая филейная часть говядины или свинины и даже баранины и конины. Но сегодня мы остановимся именно на говядине. Читайте дальше, как приготовить самое нежное мясо, которое идеально дополнит любой гарнир.

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Гуляш – национальное блюдо венгров и чехов. Считается, что оно – изобретение пастухов, рацион которых состоял в основном из мяса. А название перекликается с названием пастушьей шляпы – "гуяш".

Гуляш по рецепту 1954 года

Ингредиенты:

  • Говядина – 700 граммов;
  • Репчатый лук – 1 штука;
  • Томатная паста – 3 столовые ложки;
  • Вода 800 – миллилитров;
  • Мука – 1 столовая ложка;
  • Сливочное масло – 30 граммов;
  • Растительное масло – для жарки;
  • Лавровый лист – 2 – 3 штуки;
  • Соль и черный молотый перец – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте на маленькие кубики и обжарьте на сливочном и растительном масле.
  2. Затем добавьте нарезанную на средние куски говядину и обжарьте 20 минут. Посыпьте мясо мукой и обжарьте еще 5 минут.
  3. Разведите томатную пасту в воде и вылейте в сковороду, чтобы жидкость полностью покрыла мясо.
  4. Приправьте, посолите и добавьте лавровый лист.
  5. Накройте крышкой, убавьте огонь и тушите 1,5 часа или до полной готовности говядины.

Подавайте с любым гарниром!

Приятного аппетита!

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Текст публикации блога Правильное питание:

Гуляш по рецепту 1954 года

Ингредиенты:
Говядина 700 г
Репчатый лук 1 шт
Томатная паста 3 ст.л с горкой
Вода 800 мл
Сливочное масло
Растительное масло
Лавровый лист
Черный молотый перец

Способ приготовления:

 Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного.
Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут. Посыпаем мясо мукой и обжариваем еще 5 минут.
Заливаем томатной пастой разведенной в бульоне или водой
Солим, добавляем лавровый лист и черный молотый перец
Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа
Когда говядина станет мягкой, можно снимать с плиты.
Подаем гуляш вместе с пюре
Приятного аппетита

Автор: Назарій Сорока