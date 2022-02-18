Идеальное дополнение к любому гарниру: приготовьте гуляш по рецепту с 50-х годов

Гуляш у нас часто ассоциируется с домашней кухней. Но это блюдо родом из Венгрии. И у нас есть интересный вариант рецепта с 1956 года.

Гуляш – это одно из самых вкусных и сытных блюд, которое можно приготовить из мясной мякоти. Подойдет любая филейная часть говядины или свинины и даже баранины и конины. Но сегодня мы остановимся именно на говядине. Читайте дальше, как приготовить самое нежное мясо, которое идеально дополнит любой гарнир.

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Гуляш по рецепту 1954 года

Ингредиенты:

Говядина – 700 граммов;

Репчатый лук – 1 штука;

Томатная паста – 3 столовые ложки;

Вода 800 – миллилитров;

Мука – 1 столовая ложка;

Сливочное масло – 30 граммов;

Растительное масло – для жарки;

Лавровый лист – 2 – 3 штуки;

Соль и черный молотый перец – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Лук нарежьте на маленькие кубики и обжарьте на сливочном и растительном масле. Затем добавьте нарезанную на средние куски говядину и обжарьте 20 минут. Посыпьте мясо мукой и обжарьте еще 5 минут. Разведите томатную пасту в воде и вылейте в сковороду, чтобы жидкость полностью покрыла мясо. Приправьте, посолите и добавьте лавровый лист. Накройте крышкой, убавьте огонь и тушите 1,5 часа или до полной готовности говядины.

– национальное блюдо венгров и чехов. Считается, что оно – изобретение пастухов, рацион которых состоял в основном из мяса. А название перекликается с названием пастушьей шляпы – "гуяш".

Подавайте с любым гарниром!

Приятного аппетита!

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Текст публикации блога Правильное питание:

Гуляш по рецепту 1954 года

Ингредиенты:

Говядина 700 г

Репчатый лук 1 шт

Томатная паста 3 ст.л с горкой

Вода 800 мл

Сливочное масло

Растительное масло

Лавровый лист

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного.

Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут. Посыпаем мясо мукой и обжариваем еще 5 минут.

Заливаем томатной пастой разведенной в бульоне или водой

Солим, добавляем лавровый лист и черный молотый перец

Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа

Когда говядина станет мягкой, можно снимать с плиты.

Подаем гуляш вместе с пюре

Приятного аппетита