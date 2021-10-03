Художница создает очаровательных котиков из шерсти: фото портретов

Японская художница удивляет своих подписчиков реалистичными портретами котов из валяной шерсти. Рукотворные зверюшки выглядят так, будто вот-вот пошевелятся и замурлыкают.

Ранее женщина создавала целых котиков, однако впоследствии перешла к портретному искусству.

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Японка по имени Сачи создает так называемые Вакунеко – дословно "кошки в рамках". Она превращает шерсть в трехмерные объекты – щечки, ушки и носики пушистых котов.

Как создаются Вакунеко

Изготовление таких котиков происходит с помощью иглы – художница наносит слои шерсти и формирует иглой образ кошачьей головы.

Сачи познакомилась с этой техникой в 2015 году, сразу увлеклась созданием фигурок из шерсти. Интересно, что художница не создает других животных – женщина очень любит кошек, поэтому посвящает свое творчество только им.

Коллаж 24 канала с фото из инстаграма Сачи

Сначала она делала полные тела котят, однако впоследствии обнаружила, что более заинтересована в воспроизведении кошачьих мордочек. Художница сконцентрировалась на бюстах животных и улучшении своих навыков.

Особую реалистичность помогает приобрести шерсть, которая создает эффект настоящего кошачьего меха. Кроме того, художница использует великолепные стеклянные глаза, которые добавляют шерстяным котикам подлинности.

Художница использует стеклянные глаза для реалистичных портретов котиков / Фото из инстаграма Сачи

От увлечения до бизнеса

Хотя для Сачи создание шерстяных котиков было лишь хобби, пользователи инстаграма, которые увидели бесспорный талант художницы, начали просить изготовить по заказу их любимцев.

Как художница создает шерстяных котиков: смотрите видео

Так художница начала превращать свое хобби в полноценную карьеру. В августе 2016 года Сачи приняла свой первый заказ на портрет котика.

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Женщина имеет свой вебсайт и аккаунт в инстаграме, за которым наблюдает почти 300 тысяч читателей. Сачи регулярно публикует процесс создания реалистичных котят и сообщения со своими кошками – Гури и Шимой, которых она называет своими вдохновителями.

Домашние любимцы художницы / Фото из инстаграма Сачи