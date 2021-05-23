Японская художница делает реалистичные скульптуры животных из старых газет

Чиэ Хитоцуяма делает потрясающе выразительные скульптуры диких животных из скрученных газетных полос. В руках мастерицы старая бумага волшебным образом превращается то в мех обезьяны, то в мелкую чешую на спине игуаны ...

Детализация для Хитоцуями очень важна, ведь художница стремится создавать максимально реалистичные скульптуры. Чтобы достичь нужного результата, она использует бумагу разной толщины.

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Первая скульптура носорога

Хитоцуяма начала свою карьеру иллюстратором, но все изменилось после посещения национального парка Замбии в Африке.

Там она увидела дикого носорога, который пострадал из-за людей.

Экскурсовод рассказал, что эти животные часто погибают от рук браконьеров, которые охотятся на их рога.

Желая поделиться этой историей со всеми людьми, Хитоцуяма решила создать свою первую работу – скульптуру носорога.

Затем воспоминания детства заставили ее использовать бумагу в качестве художественного материала.

Мой дедушка владел и управлял бумажной фабрикой. Поэтому вполне естественно, что я начала работать с бумагой. В своей работе я использую, прежде всего, выброшенные газеты, то есть те, что стали не нужными и больше не имеют значения для владельцев,

– рассказывает скульптор.



Носорог / Фото Hitotsuyama.studio

Как рождаются скульптуры

Сначала Хитоцуяма режет газету на длинные полоски.

на длинные полоски. Далее на каждый кусок наносит воду, чтобы сделать их влажными и вялыми.

Затем она скручивает полоски и формирует материал, напоминающий нити.



Скрученные газетные полоски / Фото Hitotsuyama.studio

Наконец, с помощью клея Хитоцуяма тщательно конструирует скульптуру.

Все ее газетные животные имеют натуральную величину и позицию.



Процесс изготовления скульптур / Фото Hitotsuyama.studio

Животные из газеты



Семья обезьян / Фото Hitotsuyama.studio



Обезьяна / Фото Hitotsuyama.studio



Игуана / Фото Hitotsuyama.studio

Игуана выглядит чрезвычайно реалистично / Фото Hitotsuyama.studio



Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio

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