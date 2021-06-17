На грани эстетического безумия: фото продуктов, которые могут удивить креативностью

Цепкий глаз художника всегда найдет возможность свежо и даже парадоксально обыграть любой предмет. На оригинальную композицию мастера может вдохновить банальнейшая вещь.
Идеи 24 подготовили подборку необычных интерпретаций фруктов, овощей и других продуктов. Эти фото просто поражают.
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Необычная интерпретация продуктов
Благодаря креативном воображению пакетик чая превратился в женскую сумку.
Сумка из чайного пакетика / Фото Pinterest
Зелень к салату стала яркой зонтиком.
Зонт из зеленых листьев / Фото Pinterest
Поражает не только яркий цвет этой помады, но и подача.
Креативная презентация помады / Фото Pinterest
В волане перо заменила руккола.
Зеленый волан сделан из рукколы / Фото Pinterest
Апельсиновый мир – настоящий рай для любителей цитрусовых.
Неординарный глобус с апельсина / Фото Pinterest
Вместо бриллиантов и сапфиров – сладкая малина.
Это колечко украшает малина / Фото Pinterest
Смаковать музыку – просто. Особенно с такими наушниками.
Слушать музыку в таких наушниках очень приятно / Фото Pinterest
Надоели однотипные купальники из ткани? У нас есть вкусный выход!
Купальник из пиццы – аппетитная интерпретация / Фото Pinterest
Зимние фрукты перекочевали в лето в очень необычной форме.
Эти фрукты приобрели интересную форму / Фото Pinterest
Такие духи имеют очень аппетитный запах и вид.
Духи с двойной порцией прекрасного / Фото Pinterest
Интересно знать Как растут кофе и другие продукты, которые вы привыкли видеть в упаковке
Лимон, в котором никогда не заканчивается сок.
Душ с кислинкой / Фото Pinterest
Пить яйца с такой открывалкой куда приятнее и проще.
Яйцо с удобной открывалкой / Фото Pinterest
Цитрусовый чай превратился в чайник.
Апельсиновый чайник – это очень креативно / Фото Pinterest
В этом случае название сумки "багет" можно воспринимать буквально.
Стильная сумка из хлеба / Фото Pinterest
Воображение автора захотело добавить женственности вафельному стаканчику от мороженого.
Эти туфли, возможно, не очень удобны, но точно вкусные / Фото Pinterest
Музыка может быть вкусной.
Сладкое фортепиано из печенья / Фото Pinterest