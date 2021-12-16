Горячие листья салата, яблоки и еще 3 продукта, которые могут перебить запах чеснока во рту

Любители пикантной пищи знают, что избавится от запаха чеснока не так уж легко. Но все же есть несколько продуктов, способных практически нейтрализовать этот неприятный привкус.

Знакома ли такая ситуация, когда ели салат или пиццу с чесночным соусом еще вчера, а едкий аромат чеснока до сих пор присутствует в вашем дыхании? Чтобы понять, как это работает, немного углубимся в химию.

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Свежий чеснок содержит вещество Алиин, молекулы которого превращаются на Алицин именно в тот момент, когда нарушается целостность зубчика (скажем, в процессе нарезки или пережевывания). Последнее вещество и придает ему этот всем узнаваемый аромат. Мало того, оно дальше продолжает распадаться, в результате чего у нас появляется "чесночное дыхание". Соответственно, если разрушить эти "пахучие" соединения, то исчезнет и сам запах.

Так, исследователи выяснили, чтоЭто тот продукт, который должен быть в вашем рационе после "часового" обеда или ужина, если хотите как можно быстрее избавиться от неприятного привкуса.

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Кроме этого, в маскировке "чесночного дыхания" могут помочь листьям мяты, печеные или сырые яблоки, а также сырой салат. Если этого у вас нет под руками, можно еще выпить молоко. Молочные жиры не только дезактивируют источник запаха, но и вымывают изо рта мелкие остатки чеснока.



Теплые листья салата лучше всего маску запах чеснока / Фото unsplash