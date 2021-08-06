Good Morning: популярное фитнесс-упражнение, которое эффективно формирует рельеф ягодиц

Наклоны вперед с любой нагрузкой, которые еще называют Good morning, – довольно популярны среди любителей фитнеса. Рассказываем, в чем особенность и опасность этого упражнения.

Наклоны со штангой на плечах или с блином в руках – одно из самых любимых упражнений всех звезд категории фитнесс-бикини и тех, кто работает над округлыми ягодицами. Не зря, ведь правильное выполнение действительно формирует красивые формы. Однако эти движения еще и одни из самых травмоопасных.

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Good Morning прекрасно прорабатывает мышцы нижней и средней части спины, улучшает осанку, формирует рельеф ягодиц и укрепляет поясничный отдел. Но здесь сверхважно знать и соблюдать технику выполнения упражнения.

Риск высокий в тот момент, когда тело находится ближе к параллели с полом. В этом случае вес максимально влияет на позвоночник и поясницу.

Если вы только начинаете тренироваться, то не спешите выполнять Good Morning. Подготовьте для начала спину и мышцы кора. Или работайте без веса, наклоняясь параллельно полу до того момента, пока спина остается прямой. Также важно помнить, что это не то упражнение, где можно экспериментировать со значительными весами. Главное в наклонах – это техника, поэтому работаете с комфортной для вас нагрузкой.

Правильная и безопасная техника выполнения наклонов с дополнительным весом

Расставьте ноги на уровне плеч и положите гриф штанги на трапеции или возьмите в руки блин. Стойте прямо, напрягите мышцы спины, прогнув поясницу в естественном положении. Расправив плечи, немного согните ноги в коленях. Делать это упражнение с прямыми ногами можно только подготовленным спортсменам, которые имеют прекрасную растяжку в задней части бедра. Зафиксировав спину, наклоняйте корпус вперед, пока не достигнете параллельного положения к полу. Двигайтесь только путем отвода таза назад. С параллельного положения возвращайтесь в исходное, используя силу ягодиц и задней поверхности бедра. Выполните необходимое количество повторов.

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