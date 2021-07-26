Гладит одежду без утюга: 6 способов, которые помогут всегда оставаться опрятными

Наверное у каждого дома есть утюг. Но иногда случается так, что он выходит из строя, или из-за отсутствия электроэнергии им воспользоваться невозможно.

Именно для таких непредвиденных ситуаций настоящие гении придумали эти лайфхаки. Идеи 24 рассказывают, как погладить одежду, если вы остались без утюга.

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Как погладить одежду без утюга

Способ 1. Горячий пар

Горячий пар легко и быстро погладит вашу одежду. Если под рукой нет утюга, можете воспользоваться этим способом:

развешайте помятую вещь в ванной комнате;

расправьте все складки, воротничок, манжеты;

наберите в ванну горячую воду или примите душ.

Через 20 – 30 минут ваша рубашка будет опрятной и выглаженной. Но не стоит сразу ее одевать. Перенесите вещь в комнату, чтобы она охладилась. В противном случае ткань помнется еще больше.

Способ 2. Чайник



Чайник с водой поможет погладить одежду / Фото Pixabay

Чтобы не набирать ванну или не принимать душ, можно использовать чайник. Налейте в него воды и доведите до кипения. Когда из носика начнет выходить пар, подержите над ней ткань, растягивая в помятых местах. Так вы сможете быстро и легко привести свою одежду в хороший вид.

Способ 3. Разогретый предмет

Заменить утюг можно любым другим горячим предметом. Для этого наберите в кастрюлю воды и подогрейте ее. Разложите помятую вещь на гладильной доске и горячей емкостью с водой разгладьте все неровности. Чтобы не обжечь руки, используйте прихватку или кухонное полотенце.

Способ 4. Правильная сушка

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Аккуратно развешайте вещи после стирки / Фото Pixabay

Вы можете заранее позаботиться о том, чтобы не гладить одежду каждый день. Для этого нужно после стирки правильно ее сушить. В таком случае вам не понадобится утюг вообще. После стирки оставляйте одежду немного влажной, хорошо встряхивайте и ровно развешивайте на веревке. Прищепки закрепляйте в незаметных местах, например, под мышками.

Способ 5. Уксус

Этот метод доступен и прост, ведь уксус точно найдется у каждого на кухне. Подготовьте уксусный раствор, смешав один стакан воды и 80 миллилитров кислоты. Перелейте жидкость в разбрызгиватель и равномерно распылите по рубашке или иной детали гардероба. Уксус обладает смягчающим действием, поэтому вещи быстро разглаживаются. Можно также добавить в раствор немного кондиционера для одежды.

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Способ 6. Вода



Смочите одежду водой с разбрызгивателя / Фото Pixabay

Обычное увлажнение тоже помогает погладить даже большие складки. Разложите рубашку на влажном полотенце, слегка намочите водой с разбрызгивателя и оставьте на 2 – 3 часа. Если же времени мало, можете одеть помятую вещь и увлажнить ее водой. Походите в такой одежде 15 – 20 минут, чтобы она подсохла и расправилась.