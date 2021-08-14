Где найти поддержку во время похудения: 4 полезных идеи

Для того чтобы взять себя в руки и похудеть, порой недостаточно только желания. Многие люди сдаются на полпути.

Это происходит из-за отсутствия поддержки в период снижения веса. Где найти единомышленников, чтобы поскорее прийти к результату, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Где найти поддержку при похудении

Когда есть поддержка, гораздо проще придерживаться плана питания и тренировок. Но если у вас в окружении не принято поддерживать друг друга, то всегда можно найти место, где будет эта поддержка,

– отметила Усенко.

Пойти в тренажерный зал. Там вы встретите много единомышленников, ведь большинство приходят туда именно с целью похудеть.

Заниматься спортом в группах. Это могут быть тренировке в зале или парке. При этом вы можете выбрать то направление, которое вам по душе.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Правильный подход ускорит процесс похудения / Фото Pixabay

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Тематические мероприятия. Сюда относятся фитнес-лагери, санатории и прочие спортивные вылазки. Интернет-сообщества/форумы. Найдите специализированный ресурс, где можно обсудить свою проблему и почитать, как это происходит у других.

Для того чтобы найти новое окружение, которое смотрит с тобой в одну сторону, нужно пойти по той дороге, по которой ты еще не ходил. Это всегда выход из зоны комфортна, но этот выход даст сильный рост и поддержку, что в итоге приведет к крутому личному результату,

– резюмировала Ольга Усенко.

Выберите ту активность, которая вам по душе / Фото Pixabay