"Файне місто-2021" – грандиозное музыкальное событие лета, которое нельзя пропустить

Этим летом после долгого перерыва откроется один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины – "Файне місто". Тысячи участников съедутся в Тернополь, чтобы провести 5 незабываемых дней, полных духом свободы, неистового драйва и зажигательной рок-музыки. В 2021 году официальными спонсорами этого захватывающего события стали популярные бренды и Soplica.

"Файне місто" – один из крупнейших украинских музыкальных фестивалей под открытым небом, который проходит вблизи города Тернополь, на территории тернопольского ипподрома.

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Ежегодно в июле это масштабное событие посещают тысячи участников со всей Украины, а на сцену приглашают всемирно известные рок-группы. Гости фестиваля принимают участие в невероятных развлечениях, интересных играх, крутых розыгрышах, посещают мастер-классы, отдыхают в палаточном городке и наслаждаются отличной музыкой и вкусной едой и напитками.

Немного истории

Название фестиваля заимствовано из популярной песни культовой украинской рок-группы Брати Гадюкіни​ "Файне місто Тернопіль".

Его основали Максим Черкашин, Ростислав Плахцинский, Владимир Пасяка и Рустам Эргешов.



"Файне місто" – масштабный фестиваль лета / Фото Файне місто

Впервые в 2013 году фестиваль проходил в парке имени Тараса Шевченко на островке "Чайка". А уже в 2014 году "Файне місто" переместилось на территорию тернопольского аэропорта.



Фестиваль "Файне місто" отгремит в 2021 году / Фото Файне місто

В 2017 фестиваль снова переместился, но уже на территорию тернопольского ипподрома с живописной природой.

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Как проходит фестиваль

Когда происходит открытие фестиваля, вся территория превращается в особый город, а участники становятся его жителями. Каждый посетитель получает паспорт фестиваля, файную торбу, а еще – "право" жениться на ком-то или даже чем-то.

Паспорт – это брошюра, которая предоставляется всем посетителям фестиваля. Посетители могут вклеить в паспорт свои фотографии и получить штамп о браке. Также в нем можно найти полезную информацию о фестивале: карту, рекомендации и правила пребывания. В придачу, в паспорт интегрирован квест, после прохождения которого гости фестиваля могут получить скидку на билеты на следующий год.

Faina Torba – это рюкзак, который выдают всем посетителям, живущим в платном палаточном городке. Там содержатся полезные материалы для посетителей и промо-материалы партнеров фестиваля. Туда входят: презерватив, пластыри, паспорт фестиваля, магнит, дождевик, наклейки, влажные салфетки, карточка на скидку от партнеров фестиваля.



Как проходит фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивале размещено множество развлекательных локаций, где все желающие могут выбрать занятия по душе. Здесь можно смотреть фильмы, играть в игры, заняться спортом, принять участие в квестах и даже попрактиковать йогу!



"Файне місто": какие развлечения предлагает фестиваль / Фото Файне місто

К сожалению, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии, однако в этом году организаторы добавили один дополнительный день и ожидают около 100 тысяч посетителей.

Смотрите видео: как проходил фестиваль "Файне місто" в 2019 году

"Файне місто – 2021"

"Файне Місто" – это не просто музыкальный фестиваль, а настоящий всплеск безудержных эмоций. Здесь оставляешь позади все ежедневные хлопоты и выходишь за рамки обыденности вместе с теми, кто тоже стремится ощутить настоящую свободу, развлечься, насладиться крутой музыкой и полакомиться вкусностями.

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Это территория свободных людей, которые наконец могут вдохнуть полной грудью и окунуться в незабываемые эмоции и невероятные впечатления.



Атмосфера на "Файному місті" / Фото Файне місто

В 2021 году фестиваль "Файне Місто" пройдет в 5-дневном формате, фестиваль откроет свои магические ворота для мира уже 28 июля и продлится вплоть до 1 августа.



Афиша "Файного міста" / Фото Файне місто

Программа мероприятия насыщена крутыми событиями, от которых просто захватывает дух. Это будет целых 5 сказочных дней безумного драйва, незабываемых впечатлений и активных развлечений.

В этом году на 7 различных сценах фестиваля будут зажигать более 100 крутых исполнителей:

Main Stage: Me And That Man, The HARDKISS, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, MOTANKA, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Сметана band, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

Dark Stage: Порнофильмы, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.

Light Stage: Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna, Курган & Агрегат, Kurwa Matj, Паліндром, Ragapop, Хамерман Знищує Віруси, The Unsleeping, Nick Senpai, Фіолет (акустика), Раёк, Tik Tu, I Hate Myself Because, Mazepa, Cloudless, Zwyntar, Julinoza, What is Love, Гоня, Соседи Стерпят, Kommuna Lux, Хвилі, thekomakoma, Vidma.



Хедлайнеры "Файного міста – 2021" / Фото Файне місто

А для ценителей регги здесь также откроется атмосферная Raggae Stage, где выступят невероятные Dub Splash, Sound System, Chobeat, Double D и много других! Поэтому гостей ожидает море зажигательной музыки и интересных развлечений.



Какие развлечения предлагает фестиваль "Файне місто" / Фото Файне місто

На фестивале можно будет испытать удачу на быстрых свиданиях в локации Only Lonely, посетить фантастический луна-парк, создать свой уникальный стиль в салоне красоты, принять участие в психологических играх, посетить арт-школу и йога-студию, а также побывать в музее "Файного міста" и еще много интересного.

А для детей на территории фестиваля расположена игровая комната, чтобы малышня тоже могла прекрасно провести время.



Карта фестиваля "Файне місто" / Фото Файне місто

Кроме этого, все желающие могут удобно расположиться в палаточном городке или же остановиться на автокемпинге, чтобы не пропустить ни один яркий момент грандиозного события года.



Кемпинги на территории фестиваля "Файне місто" / Фото Файне місто

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Спонсоры фестиваля

В этом году официальными спонсорами невероятного события лета стали, в частности, легендарная ТМ "Zubrowka" и натуральные настойки ТМ "Soplica". Это польские алкогольные бренды, которые покорили сердца миллионов потребителей по всему миру.

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Zubrowka и Soplica – официальные спонсоры "Файного міста" / Фото Zubrowka

Zubrowka – это натуральные настойки и чистая водка, которые изготавливаются на основе природных ингредиентов, которые собирают исключительного вручную в неприкасаемых лесах Беловежской пущи. Здесь растет и знаменитая трава Зубровка, из которой создают душистую эссенцию для настоек. По легенде, именно это уникальное растение является источником дикой энергии и невероятной силы беловежских зубров, которые живут на территории густого пралеса. В этих местах витает дух первозданной природы, который закупорен в каждую бутылку напитка.



Zubrowka – алкогольный бренд с 500-летней историей / Фото Zubrowka

Soplica – это настойки, которые уже больше 130 лет изготавливают из ароматных эссенций на основе свежих ягод и фруктов. Для настоек отбирают только экологически чистые и спелые плоды, чтобы вкус и аромат напитка был безупречным. Секреты рецептуры этих уникальных настоек до сих пор остаются в тайне, которая передается от поколения к поколению.

Неслучайно бренд Soplica завоевывает престижные награды на международных конкурсах, где мировые эксперты высоко оценивают натуральный вкус и мягкий аромат этого напитка. Согласно данным авторитетного издания Shanken's IMPACT magazine, в 2020 году Soplica стал водкой №7 в мире. В 2019-м бренд занял четвертое место среди самых быстрорастущих водочных брендов. В том же году Soplica была признана вкусовой водкой №1 в Польше по данным Nielsen. Кроме этого, Soplica – №3 водочный импортный бренд рынка Украины по результатам 2020 года.



Soplica – спонсор "Файного міста" / Фото Zubrowka

Каждый желающий попробовать эти фантастические напитки сможет посетить одну из локаций, где их будут подавать.

Бар Zubrowka будет расположен в зоне главной сцены. Здесь можно будет насладиться освежающими коктейлями на основе Zubrowka и принять участие в активностях от известного бренда.

А найти бар Soplica можно будет в зоне "Хали Гали", где будут угощать яркими и вкусными настойками как в чистом виде, так и в коктейлях. Вдобавок, вблизи бара Soplica будет расположена зона лектория, где можно ежедневно послушать интересные факты о происхождении и развитии брендов Zubrowka и Soplica и принять участие в дегустации.

И это еще не все: на территории "Кайфанемо Паба" будут проводить ежедневные розыгрыши с возможностью выиграть призовой фонд от Zubrowka и Soplica.



На "Файному місті" можно будет попробовать Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Кстати, в рамках проекта с 9 июня по 1 июля состоялся pre party тур "Кайфанемо" по 17 городам Украины, официальными спонсорами которого также стали ТМ "Żubrówka" и ТМ "Soplica".



Афиша тура "Кайфанемо" / Фото Файне місто