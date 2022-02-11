Ежедневное упражнение для красивой спины: вам понадобится лишь диван и пару секунд времени

В современных реалиях проблемы со спиной чуть ли не у каждого. Все дело в офисной работе, отсутствии спорта, малоподвижном образе жизни и вообще хронической усталости.

Мы уже не раз рассказывали, как поддерживать красивую осанку дома, делились короткими ежедневными упражнениями для здоровой спины и даже публиковали самый простой тест, который поможет определить, есть ли скрытые проблемы с осанкой. Сегодня же к этой коллекции добавляем еще одно домашнее упражнение, которое можно выполнять среди прочих дел или во время просмотра фильма или любимого сериала.

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Тренер Кирилл Торос показал на видео простое движение, которое исправит осанку, поможет расправиться грудному отделу и улучшит мобильность суставов.

Ежедневное упражнение для улучшения осанки

Станьте на колени, расположив их ровно под бедрами. Локтями упритесь о край дивана, а грудью тянитесь к полу (не поясницей!). Помогать можно кистями, надавив ими на плечи.

Какого результата следует ожидать

Если заниматься регулярно и не лениться, то плечи немного уходят назад, грудной отдел раскрывается, дыхание становится глубже, а осанка улучшается.

Работайте над здоровой спиной, и вы будете выглядеть стройнее, младше и будете чувствовать себя гораздо увереннее в себе.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Красивая осанка! Только одно упражнение.