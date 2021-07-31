Для того чтобы этого не произошло, нужно правильно сочетать продукты. Как это правильно сделать – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

Интересно Что мешает вам похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

Как правильно есть сладости

Кондитерские изделия и орехи

В орехах содержится жир, который замедляет процесс пищеварения за счет того, что организм отделяет глюкозу от жира, прежде чем ее усвоить. Сахар в кровь поступает медленнее, и поджелудочной не нужно отправлять армию инсулина на транспортировку большого количества сахара по клеткам,

– отметила Кален.

Она пояснила, что это полезно и для сосудов, и для стройности, ведь в жир ничего не уйдет, ведь резкого скачка сахара в крови не будет.

Сладости + кофе

По словам эксперта, еда, которая употребляется вместе с кофе, медленнее всасывается из-за хлорогеновой кислоты. Она способствует длительному расщеплению углеводов, поэтому сахар повышается медленнее.

Сладости лучше есть с кофе / Фото Pixabay

Читайте Шоколад избавит от целлюлита: крутой способ, который должны знать девушки

Сладкие фрукты + салат, мясо, молочные продукты, каша

Шоколад можно добавить в творог или йогурт – и это замедлит скорость выброса глюкозы в кровь. Таким образом глюкоза усвоится и утолит часть голода, другая часть голода будет утолена за счет белка и жира, которые есть в блюде.

Беспокоитесь о лишних калориях? Ошибочно считать, что похудеть можно только на низкокалорийных продуктах. Потому что голод это запрос от организма на питательные вещества. Когда мы едим только низкокалорийную пищу, нам только кажется, что мы съедаем меньше. Чтобы быть стройной, необязательно отказываться от десерта! Даже от калорийного. Главное есть его по голоду в достаточном для себя количестве,

– резюмировала Елена Кален.