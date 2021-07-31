Для того щоб цього не сталося, потрібно правильно поєднувати продукти. Як це правильно зробити – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Кондитерські вироби та горіхи

Кондитерські вироби та горіхи

У горіхах міститься жир, який уповільнює процес травлення внаслідок того, що організм відокремлює глюкозу від жиру, перш ніж її засвоїти. Цукор у кров надходить повільніше, і підшлунковій не потрібно відправляти армію інсуліну на транспортування великої кількості цукру по клітинах,

– зазначила Кален.

Вона пояснила, що це корисно і для судин, і для стрункості, адже в жир нічого не піде, адже різкого стрибка цукру в крові не буде.

Солодощі + кава

За словами експертки, їжа, яка вживається разом з кавою, повільніше всмоктується через хлорогенову кислоту. Вона сприяє тривалому розщепленню вуглеводів, тому цукор підвищується повільніше.

Солодощі краще їсти з кавою / Фото Pixabay

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Солодкі фрукти + салат, м'ясо, молочні продукти, каша

Шоколад можна додати до сиру чи йогурту – і це сповільнить швидкість викиду глюкози в кров. Таким чином глюкоза засвоїться і вгамує частину голоду, інша частина голоду буде втамована завдяки білку і жиру, які є у страві.

Турбуєтеся про зайві калорії? Помилково вважати, що схуднути можна тільки на низькокалорійних продуктах. Тому що голод – це запит від організму на поживні речовини. Коли ми їмо тільки низькокалорійну їжу, нам тільки здається, що ми з'їдаємо менше. Щоб бути стрункою, необов'язково відмовлятися від десерту! Навіть від калорійного. Головне їсти його по голоду у достатній для себе кількості,

– резюмувала Олена Кален.